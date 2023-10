VIDEO. Tensión extrema y enojo de L-Gante con Andy Kusnetzoff en PH: "Trampitas"

L-Gante, reconocido cantante de cumbia 420, generó revuelo durante su participación en el programa PH: Podemos Hablar, transmitido por Telefe, el pasado sábado por la noche. El joven artista, conocido por su estilo auténtico y su compromiso con su comunidad, expresó abiertamente su malestar durante una dinámica de preguntas en el show, dirigido por el reconocido conductor Andy Kusnetzoff.

La tensión se hizo evidente cuando Kusnetzoff le pidió al cantante que compartiera sus sentimientos sobre un tema en particular, a lo que L-Gante respondió con una sorprendente y franca explosión de emociones. "Estoy un poco enojado porque vos me invitás a tu programa y si yo fuera un chico de mentalidad débil, hubiera caído en cada una de las trampitas para pisar el 'palito'", expresó el artista, visiblemente molesto.

El artista destacó la importancia de la responsabilidad de los medios de comunicación y los profesionales de la televisión al tratar con figuras públicas, especialmente aquellas de su edad. "¿Ustedes no saben que pueden generar problemas personales? Lo tendrían que saber porque son profesionales", recalcó L-Gante, quien se identificó como representante de los jóvenes de su barrio y su generación.

Ante el intento del conductor de responder, L-Gante pidió continuar con el programa, dejando clara su postura y su deseo de evitar que la situación se intensificara. Marilina Ross, otra de las invitadas, intentó suavizar el ambiente, mientras que el cantante reafirmó su posición: "Sobre atrevimiento, no voy a fallar. Que fallen los demás, yo no voy a fallar. No voy a ser atrevido porque los demás lo sean".

A pesar del tenso intercambio, el programa continuó su curso, con Andy Kusnetzoff mostrando su deseo de mantener un ambiente amigable y positivo. "Qué lindo que lo puedas hablar", expresó la cantante, tratando de calmar los ánimos. L-Gante concluyó con la sensación de haber expresado su opinión de manera clara y directa, afirmando que se sentía satisfecho con cómo se había desenvuelto la situación.