Temor en Ringuelet: ataron y asaltaron a un jubilado

La madrugada de ayer terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para un jubilado de Ringuelet, tras ser despertado y asaltado en su vivienda por un grupo de ladrones armados.

Es que de acuerdo a lo que reveló en la tarde de ayer a EL DIA en la puerta de su domicilio, en cercanías a las calles 7 y 513, una banda conformada por cuatro delincuentes, al menos uno de ellos portando un arma de fuego, se coló por la fuerza en la propiedad con el único propósito de robarle.

Bajo la condición de no ser identificado, luego contó que “eran las 5 menos veinte de la mañana, estaba durmiendo en la cama de mi cuarto cuando de repente, (los asaltantes) me encandilaron con linternas en la cara y me interrumpieron el sueño”.

“DECINOS DÓNDE ESTÁ LA PLATA”

En esos instantes de confusión y aturdimiento, quien lideraba a la gavilla enseguida le espetó una frase destinada a amedrentarlo: “Me dijo `decinos dónde está la plata, porque soy sicario´. Recién me despertaba y no entendía nada”.

Enseguida citó que “vi a dos que estaban conmigo en el dormitorio, otro se dedicó a revisar otros ambientes de la casa, por ejemplo el sector de biblioteca y hasta el lavadero. Pero creo que había un cuarto ladrón”.

Los “aprietes” a este jubilado se intensificaron y así lo reflejó el propio damnificado: “me ataron de pies y manos con cinturones míos e inclusive recibí un par de coscorrones en la cabeza”.

Pero además, a decir de la víctima, la banda infundía miedo sólo con su presencia e indumentaria.

“Estaban todos vestidos con ropa negra y gorros del mismo color, tenían a su vez barbijos y por sus voces aparentaban edades de entre 30 a 35 años. No eran pibes”, puntualizó después.

“ME HACÍA MIRAR LA PARED”

En otro pasaje de la charla con este diario, el jubilado maniatado y asaltado confesó que quien comandaba a ese grupo de hampones “me hacía mirar la pared” para que no retenga en su memoria los rostros de la banda.

Asimismo, mencionó que otro de los tormentos psicológicos a los que apeló el mismo delincuente fue manifestarle que “estamos con tiempo para quedarnos acá”.

“Se quedaron una hora”, precisó el jubilado cuando se le preguntó por el tiempo en que los asaltantes permanecieron en su vivienda.

Cuando se le requirió saber acerca de lo sustraído por esos sujetos, sostuvo que “se llevaron un poco de dinero en pesos y en dólares”, sin precisar montos. No obstante, una fuente policial ligada a la investigación de este atraco aseguró a EL DIA que “a este hombre le robaron 400 mil pesos argentinos y 1.300 dólares”.

También sostuvo que “además le sustrajeron dos alianzas y colgantes de oro, un cintillo y tres relojes”. El pesquisa, a su vez, refirió que la banda “ingresó a este domicilio a través de una ventana lateral de la cocina y tras violentar una reja de ese sector”.

Y el jubilado ventiló que “me preguntaron cómo tomar la Autopista. Decían que son de Quilmes, pero creo que los mismos asaltaron también a un amigo en 521 y 11”.

Finalmente, expuso que “hace rato que hay inseguridad en el, donde ya robaron también a varios comercios”.