Elecciones 2023.- La falta de nafta se metió en la campaña: tironeos y chispazos entre Sergio Massa y Javier Milei

A tres semanas para el balotaje del 19 de noviembre, la escasez de combustible se metió de lleno en la campaña. En otra jornada en la que se replicaron las largas filas en estaciones de servicio y el peregrinar de los automovilistas para cargar el tanque de nafta, los candidatos Sergio Massa y Javier Milei se dedicaron ayer duras acusaciones.

Primero el ministro de Economía le envió una dura advertencia a las petroleras, pese a que el Estado es el que controla YPF, que abastece al 51% del mercado. “Si el martes a las 12 de la noche no está resuelto (el abastecimiento), no van a poder sacar un barco de exportación”, dijo desde Tucumán, adonde viajó para participar de la asunción del gobernador Osvaldo Jaldo, quien sucederá a Juan Manzur. En ese marco le apuntó también al líder de La Libertad Avanza: “Con él, el litro de nafta pasaría a costar 680 pesos”, vaticinó.

Massa desgranó las que, a su criterio, son las razones del faltante de combustible: “En algún momento hubo algunos que especularon que según el resultado electoral iba a haber una devaluación, y por ahí guardaron. Hubo otros que especularon que vencía el acuerdo de congelamiento (de precios) y que venía un nuevo precio, se hablaba de 20 por ciento o 40 por ciento de aumento, y guardaron”.

Después recordó que el sector petrolero es uno de los que tiene mayor crecimiento de mercado global y tipo diferencial para liquidar, que cuentan con reducción de impuestos que le permite congelar los precios para importar, y que “claramente hacen valer su potencia económica”.

Fue entonces que arremetió: “Para que quede claro: si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación. Porque primero el petróleo argentino es para los argentinos”.

En esa línea, Massa explicó que el contexto mundial alienta la exportación de petróleo, pero insistió en que es prioridad abastecer el mercado interno con un precio regulado.

“Tenemos una particularidad: que hay dos guerras en el mundo y una suba del precio del barril de petróleo. Y obviamente es mucho más atractivo exportar a valor del barril internacional que vender en el mercado interno a una regulación que hemos puesto para proteger el bolsillo de la gente, el barril criollo. Para las petroleras es mucho más negocio exportar que vender en el mercado interno”, admitió.

“Pero precisamente el tener el recurso nos tiene que permitir abrir nuevos mercados, pero cuidar el bolsillo de los nuestros. Entiendo que Uruguay tenga precio internacional, porque no tiene petróleo, pero la Argentina tiene el recurso en su subsuelo. Entonces me encanta que las petroleras ganen mercado, exporten más, generen divisas; pero primero los argentinos”, reforzó.

No solo el candidato oficialista le apuntó a los empresarios petroleros, sino también a Milei. Fue cuando dijo que “en un país donde el otro candidato niega el cambio climático y dice que el Estado no tiene que intervenir en los precios, los argentinos deben saber que el precio del litro de nafta sería de 680 pesos si no hubiera regulaciones. Para que quede claro, la discusión es si el 19 de noviembre cada argentino paga o no 680 pesos el litro de nafta o paga el valor de hoy, que se entienda”, machacó, en un estilo similar al que adoptó en el último tramo de la campaña para la primera vuelta de las generales, cuando comparó el valor actual del viaje en tren con el boleto sin subsidios en caso de ganar el libertario.

“Esa es la diferencia entre los dos proyectos de país. Lo vimos con el transporte. Lo vemos con la luz, los tucumanos pasarían a pagar 140% más de luz. Lo vemos también con el combustible. Para que quede claro”, remató el aspirante a la Presidencia de Unión por la Patria.

“Peligroso”

Tras el ultimátum del ministro a las petroleras y la acusación contra el libertario, la respuesta de Milei no se hizo esperar. “Primero controla precios, luego aparece el desabastecimiento, después alude una alta demanda por los éxitos de la política económica. Frente al ridículo, decide optar por la vía violenta para forzar la oferta”, escribió en su cuenta de X (antes conocida como Twitter) el fundador de La Libertad Avanza. En clave irónica, insistió con su propuesta: “Milei peligroso liberará precios y habrá combustibles para todos”.

En la misma red social, agregó: “Nada de lo que esté en las manos del Estado funcionará bien... Para prueba con un botón basta, los demás a la camisa”, y acompañó el mensaje con la foto del tablero de un auto indicando el tanque de nafta vacío.

El candidato presidencial se había mostrado activo en relación a este tema ya el sábado, cuando recorrió distintas estaciones de servicio y se sacó fotos junto a los clientes que luego subió a las redes sociales. “El modelo de la casta siempre termina igual: con escasez o aumento de precios”, dijo entonces, desde una boca de expendio de la zona norte bonaerense.