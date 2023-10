La Plata FC., con puntaje ideal en el Grupo B

La Plata Fútbol Club volvió a demostrar que estará en la pelea por la conquista del Clausura liguista de primera división. Ayer, en el marco de la tercera fecha, le ganó por 1-0 a Peñarol (gol de Castro), de visitante, y alcanzó el puntaje ideal en el Grupo B (9 unidades).

En otros resultados, Fomento 1, Brandsen 3; Everton 0, Las Malvinas 0; CF. Ringuelet 2, Nueva Alianza 4; Curuzú 2, ADIP 2 y San Lorenzo 2, Alumni 3. El sábado, Estrella 0, Iris 0; Unidos de Olmos 2, Pol. Gonnet 2 y Porteño 0, CRIBA 1.

Por el Clausura de Primera B, CRISFA, de visitante, le ganó el clásico a Villa Lenci por 2-0 y es uno de los punteros con 10 unidades; también lideran la Comunidad Rural, que venció 2-1 a Talleres y Expreso Rojo, que superó al Círculo Tolosano por 1-0. Los otros resultados de la quinta fecha fueron: For Ever 1, Argentino Juvenil 4 y 5 de Mayo 2, San Martín (LH) 3. Fue suspendido por incidentes en juveniles, Romerense vs. Villa Montoro.

Y por la Primera C (fecha 2), estos fueron los resultados: CRISFA 1, San Juan (B) 2; Banco Provincia 0, Defensores (CB) 0; San Carlos 156 0, Unidos del Dique 1; 152 Oeste 0, Universitario 2; catella 3, Los Dragones 1; NV. Argüello 0, Everton 1; Gonnet 1, Ateneo 3 y Abastense 1, 9 de Julio 0.