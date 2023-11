VIDEO.- Se renuevan los reclamos en una escuela de La Plata "llena de ratas": "Así no pueden estudiar"

La presencia de ratas en la Escuela Primaria Nro 15 y la Escuela Secundaria Nro 26 ubicadas en calle 4 y 63, sigue siendo un tema de preocupación para padres y alumnos, que conviven con esta situación.

Como ya había anticipado días atrás este medio (Ver: https://www.eldia.com/nota/2023-10-25-5-4-14-alarma-en-una-escuela-denuncian-que-hay-ratas-la-ciudad), aún en las escaleras del establecimiento educativo y en algunas partes en particular de ciertas aulas, se expone materia fecal de los animales roedores.

A su vez, los padres, siguen exigiendo mejoras edilicias y sobre todo, ayuda de las autoridades para que puedan proteger a sus hijos de una posible enfermedad, si es que entran en contacto con alguna rata. Este viernes se movilizaron hacia el Consejo Escolar en búsqueda de respuestas.

"La vice-directora del secundario dijo que lo que echaron es un veneno extra fuerte de alerta, que es muy fuerte. Hasta las palomas caen. Hay un techo que está roto en secundaria, donde las palomas caen y las ratas se las comen y se la llevaban por las alcantarillas. Como no anduvo la caldera en todo el año, hacían nido ahí", confesó una mamá.

Otra, agregó: "El olor fuerte es en el grado de mi nene, en primera-tercera, donde hay un hueco en el techo que es desde donde sale el olor, en la parte del patio, donde se meten las palomas".

Por último, señalaron: "Es una locura, el colegio es un desastre, así no se pueden estudiar. Hoy yo hablé con la directora y lo único que le preocupó es haber como yo había conseguido el teléfono y no le importó que mi hijo estaba ahí con las ratas. Desde dirección de escuela me dijeron que vaya mañana a hacer la denuncia porque ellos no están notificados. La directora nos dice que las ratas son de la primaria, pero desde la primaria dicen que son de la secundaria, se pasan la bola".