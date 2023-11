“Hay dos niños”: Qué dijo Sabrina Rojas del video hot de su ex, Luciano Castro, y Vigna

Flor Vigna anda de escándalo en escándalo, dándole rating al “Bailando”: tras su cruce con Lourdes Sánchez, a la que acusó de querer “levantarse” a su pareja, Luciano Castro, publicó un video muy hot con el morocho, donde parece que él mete mano debajo de la pollera, musicalizado, para colmo, al son de “Mi ex tenía razón”, palito para el pasado, claro.

Pero el palito rebotó en un lugar impensado: a la que le hizo ruido todo este despliegue 2.0 es a Sabrina Rojas, ex de Castro y madre de los dos hijos de él, Esmeralda y Fausto. Entre los tres, todo parecía andar muy bien, pero a Rojas esta última escenita no le gustó nada. “Me cuesta hablar”, confesó, sin ánimo de polemizar. Incluso, dijo que “la verdad no te la voy a decir”, pero accedió a dar una versión “más televisiva”: “Está bueno que Flor piense que hay dos niños, que hay una nena de diez años que no está bueno que vea a su papá metiéndole la mano en las partes íntimas”, señaló.

“Él debe haberlo aprobado”, le dijo la panelista de “LAM” Fernanda Iglesias. “A lo mejor no, pensó que era un video para ellos”, interpretó Rojas.

Y comparó esta exposición con sus tiempos de pareja con Castro: “Yo tenía mucho respeto por su imagen y su carrera, porque sé lo que le costó que lo respeten como actor y el reconocimiento del medio por su trabajo”. “Él tenía una imagen muy cuidada y cambió un montón desde que está con Flor”, le dijo Yanina Latorre, de lo que Rojas se desligó: “De esa gestión no me hago cargo”.