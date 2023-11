La calculadora de Gimnasia: cómo es el camino a la salvación para el Lobo

La derrota frente a Atlético Tucumán del pasado viernes trastocó todos los planes de Gimnasia, que venía cumpliendo al pie de la letra los “números ajustados” de la cosecha de puntos, cuenta que tenía como base la victoria ante el Decano del norte para lograr la salvación. La derrota tripera le cambió todos los esquemas a Madelón y compañía, porque -si bien Gimnasia sigue dependiendo de sí mismo- ahora debe ganarle a Banfield en el Florencio Sola para no depender de resultados ajenos.

Más allá de que aún empatando o perdiendo Gimnasia puede salvarse, para no tener sobresaltos deberá derrotar a Banfield en su cancha, que de la mano de Julio César Falcioni no solamente logró mantener la categoría, sino que llega a la última fecha con 20 puntos y la chance de pelear el último puesto de clasificación en la Zona A para las instancias finales de la Copa de la Liga.

Desde la derrota frente a Barracas Central por la quinta fecha del campeonato, Banfield no volvió a perder. Enhebró una serie de ocho partidos sin perder, con 3 victorias (el clásico con Lanús, Vélez y Colón) y 5 empates (River, Arsenal, Atlético Tucumán, Talleres e Independiente). Este sprint final le permitió al albiverde alcanzar los 50 puntos y zafar del descenso dos fechas antes de la finalización de la temporada regular.

Unión es el equipo más comprometido, dos puntos por debajo del Lobo, con 5 fechas sin ganar y apenas dos victorias en todo el torneo. “La realidad es que tenemos que ponerle el pecho, más que nunca, pero Unión no está descendido, pelearemos para que siga en Primera. Tenemos que masticar mierda, es un grupo que no liga nada. Los chicos se entregan, hay que luchar más que nunca. Nos queda una bala más” , dijo el entrenador Cristian González tras la goleada sufrida ante Belgrano en Córdoba. El Kily está cuestionado en Santa Fe, pero no tanto como la directiva encabezada por Luis Spahn, responsable del momento actual según los hinchas.

En caso de que Gimnasia iguale con Banfield, se abren múltiples escenarios. Si Unión no gana, el equipo de Madelón se salvará (de hecho, aún perdiendo Gimnasia mantendrá la categoría si el Tatengue no derrota a Tigre), porque no alcanzará las 45 unidades que ya acumula el Lobo.

Pero además existen varias alternativas de desempates si el Tripero empata: si Unión gana, dependiendo del resultado entre Vélez y Colón habrá un triangular con distintos protagonistas ya que si Unión gana y Colón iguala con Vélez, el reducido será con los dos santafesinos y Gimnasia; si el Tatengue gana pero Colón derrota a Vélez, el triangular será entre Unión, Vélez y Gimnasia. Y si Sarmiento (que ya tiene 46) pierde con Platense en la última, se suma y será un cuadrangular.

Tal cual lo dicho anteriormente, si es derrota de Gimnasia frente a Banfield, la chance de salvación ese mismo día es la derrota o empate de Unión contra Tigre, aunque también hay escenario de desempate entre Gimnasia y Colón (si ambos pierden sus partidos). Con los resultados actuales, sería la única chance de desempate a partido único.

Sin confirmaciones en cuanto al día de disputa, se sabe que estos partidos se jugarán a la misma hora y por la tarde. Solo resta esperar que lleguen los duelos a la hora señalada.