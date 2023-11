El mapa de Chocolate en La Plata: todos los cajeros que recorría para "recaudar" el botín con las 48 tarjetas

Julio “Chocolate” Rigau cayó el 9 de septiembre en el cajero ubicado frente a Plaza San Martín en La Plata. Tenía 48 tarjetas de débito, $1.200.000 en efectivo y decenas de recibos.

En las últimas horas, la Justicia comprobó que no era el único cajero que visitaba. El recorrido de la recaudación incluyó al menos siete sucursales del Banco Provincia, según se desprende del último informe firmado por la fiscal Betina Lacki.

Ante el pedido de la fiscal, el Banco Provincia informó que Rigau fue registrado por las cámaras de seguridad de cinco cajeros: sucursal Avenida 44, Cámara de Diputados, IOMA, Mayorista Nini, y Torre Gubernamental. “Se advierte la presencia de Rigau en la totalidad de los cajeros mencionados, extrayendo dinero mediante la utilización de un gran número de tarjetas de débito”, detalló la fiscal.

A esos cajeros se suman dos más: el 7 y 54 y otro ubicado en la calle 47 y 6, donde está la casa matriz del Bapro.

LOS OTROS CHOCOLATES

La Justicia está tras la pista de otros "Chocolate" que , en paralelo a cómo venía actuando el puntero del PJ, también se sospecha que recaudaban para "la política".

Se trata de otras personas que están filmadas por cámaras de seguridad en las mismas jornadas que concurrió Julio "Chocolate" Rigau a varios cajeros automáticos de La Plata y al igual que éste realizaron extracciones de dinero utilizando varias tarjetas.

El 18 de agosto del 2023 a las 5.30 de la madrugada, es uno de los días en que Rigau hizo extracciones en los cajeros ubicados sobre calle 47 de La Plata pertenecientes a Casa Central del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Según la secuencia de esa cámara, en la zona de cajeros había "una persona del sexo masculino y una de sexo femenino" que estaban realizando extracciones de dinero con "varias tarjetas de débito". Él tenía encima unas 16 tarjetas y ella 17.

El análisis de la Fiscalía es que cuando ingresa Rigau, el hombre -cuya identidad aún no fue establecida-, le hace como una especie de saludo, como si se conocieran. .

En esa jornada, Rigau hizo extracciones utilizando 22 tarjetas y cuando se va, tanto el hombre como la mujer, también le hacen como una especie de saludo.

En ese mismo cajero, un día antes a las 5.30 de la madrugada, Rigau operó con distintas tarjetas bancarias y, a los diez minutos de su llegada, también lo hicieron ese hombre y esa mujer, quienes intentan hacer extracciones en los distintos cajeros y, al no lograrlo, se retiraron. Algo similar había sucedido el 11 de agosto cuando hubo cruce de miradas y saludos entre Rigau y esas dos personas. .

El 5 de septiembre, cuatro días antes de ser descubierto Rigau, vuelven a coincidir en los cajeros de la sucursal Plaza San Martín "Chocolate", la mujer y el hombre. Según la secuencia grabada por la cámara de seguridad, a las 5.45 llega la pareja de desconocidos y 5 minutos más tarde lo hace el puntero del PJ, por lo que se saludaron.

Ese día, la pareja estuvo en el cajero casi veinte minutos, en tanto que "Chocolate" por un lapso de 1 hora y veinte minutos, haciendo extracciones. .

La sospecha de la fiscal en lo penal Betina Lacki es que toda esta trama va más allá de "Chocolate" Rigau y uno de los indicios es lo que aportan las imágenes de las cámaras de seguridad.

Una persona en situación de calle fue quien dio el puntapié al llamar a la Policía cuando vio aquel 9 de septiembre a Rigau en los cajeros automáticos durante un lapso excesivo de tiempo.

cuando llegaron los efectivos, lo sorprendieron con 49 tarjetas bancarias de empleados de la Legislatura Bonaerense y muchísimo dinero.

EL CONCEJAL DE LA PLATA Y SU PADRE, COMPLICADOS

Lo que nació como una estafa ahora se encamina a una asociación ilícita y a partir de los contactos de Rigau con la política.

Concretamente, la conversación que quedó registrada en su teléfono con un tal "Facu" quien se presume es Facundo Albini, Concejal de la Plata quien responde al Frente Renovador. .

"Te llevas 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mi y a la amistad que tenemos y no quiero terminar mal con vos", le escribió Albini en tono reproche a "Chocolate" porque éste andaba desaparecido de escena.

Para la Fiscalía, hay pruebas que la operatoria por la cual dinero de la Legislatura Bonaerense iba hacia fines poco transparentes cuanto menos incluye más miembros de los conocidos hasta el momento.

Por ello, estima que con el avance del caso podría detectarse un hecho de corrupción de "inmensurable trascendencia".