Le colocaron un marcapasos: Pablo Alarcón contó cómo sigue su salud 

Recordemos que, Pablo Alarcón se desmayó la semana pasada mientras manejaba y ocasionó un choque en el barrio de Chacarita.

Así, el actor fue internado y finalmente los médicos tomaron la decisión de intervenirlo quirúrgicamente para colocarle un marcapasos.

Ahora, el mencionado actor contó cómo fue el episodio: “Me pusieron un marcapasos a raíz del accidente que tuve, que me desmayé. Nunca me había pasado, no sabía lo que era un desmayo. Me pasó a mí como le pasa a mucha gente y me di cuenta que venía algo raro. Me acerqué al cordón para estacionar, pero no llegué a frenar para no chocar, este accidente fue el martes pasado y venía de la Legislatura porque me dieron un reconocimiento a la trayectoria, estaba feliz y contento y me pasó esto”, relató.

Por otra parte, contó sobre la colocación del marcapasos: “Estoy tranquilo y no tengo ninguna diferencia de vida. No siento nada. Esto actúa cuando bajan las frecuencias cardíacas. Es como un bolsillo que te ponen en el pecho y emite pulsaciones. Se pone en funcionamiento cuando el corazón baja las pulsaciones, ahora estoy bien, leyendo, hablando por teléfono, estoy comiendo, tengo hambre y tengo ganas de irme, de ver a mis perros”, detalló el actor.

Para finalizar, Alarcón tiró: “La operación duró hora y media o dos horas, con anestesia local y una anestesia general inducida. Terminó la operación y estaba despierto como ahora. Es un bolsillito de dos centímetros donde ponen ese aparatito que manda pulsaciones al corazón cuando no responde y le dice ‘despertate’”, cerró Pablo.