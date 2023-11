Todos los chats de "Chocolate" Rigau y los comprobantes bancarios que revelarían la trama detrás del escándalo en la Legislatura

El escándalo de las tarjetas de débito de los supuestos empleados de la Legislatura bonaerense tuvo anoche revelaciones que mostrarían la trama de cómo era el accionar de "Chocolate" Rigau, el puntero del PJ platense que fue hallado con 49 plásticos y más de un millón de pesos en una bolsa en el cajero de 7 y 54. Tal como informó EL DIA en su edición impresa, en la investigación se conoció el detalle de la pericia sobre su teléfono, que mostró chats con el concejal massista de nuestra ciudad Facundo Albini y con su padre, Claudio Albini, ex subjefe en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense.

Así fue que de los diálogos surge que Rigau cobraba 200 mil pesos mensuales por sacar dinero de los cajeros automáticos. Según el documento judicial al que accedió este diario, se da cuenta "de las constantes gestiones que realiza Rigau con los distintos tenedores de tarjetas de débito, lo que me permite presumir que el nombrado posee un rol fundamental respecto al otorgamiento de los contratos de locación de servicio firmados por los mismos en la Cámara de Diputados a la Provincia de Buenos Aires. Y, como contrapartida, los titulares de la tarjetas, con una clara periodicidad rinden los comprobantes de transferencias a Rigau lo cual consolida la acreditación de la relación de “dependencia” de los mismos con la organización criminal, dependencia no solo laboral sino de una posición dominante donde deben sin falta rendir cuentas todos los meses del dinero recibido y posteriormente ponerlo a disposición de Julio Rigau participando, en su mayoría, voluntariamente de la maniobra ilícita".

En este sentido, se destaca el minucioso "control y monitoreo" que llevaría adelanta Rigau en todos los contratos, donde en el caso de existir algún faltante en las cuentas de los "trabajadores" ellos "deberán rendir cuentas y reintegrar el valor correspondiente a cualquier tipo de deducción", expresa.

Una por una, las conversaciones de "Chocolate"

En ese mismo texto judicial figuran todas las conversaciones que fueron analizadas tras la pericia al teléfono celular de "Chocolate" y además se adjuntan documentos claves para la investigación como recibos de sueldos y comprobantes de extracción de dinero de cajeros automáticos. Estas son todos los chats de WhatsApp, con fechas y horarios:

- Conversación entre “Julio” y el contacto agendado como “Lorena” (1/6/2023 a las 9:52:12 p.m.): responde: “Si Lorena, ehhh…que por favor me deposite porque yo tengo que rendir a las ocho de la mañana, yo voy a sacar plata de otro lado para rendir y porque el banco me abre a las diez, así que ni bien tenga, ni bien tenga el comprobante mándamelo y ya te digo yo saco la plata de otro lado, rindo y a las diez voy y la retiro del banco y la pongo de donde la saco”.

- Conversación entre “Julio” y el contacto agendado como “Lorena” (2/7/2023 a las 9:39:33 p.m.) "Si Lore por favor porque yo tengo que rendir eso a las diez de la mañana”.

- Conversación entre “Julio” y el contacto agendado como “Lorena” (8/11/2023 a las 7:30:29 p.m.: “Ehhh… bueno, gracias, si me pareció raro porque siempre a las doce y diez ya me saludás, pero bueno, acá también en la granja hay otros quilombos, esteeee… no y yo con la negra no hay problema porque viste que la negra siempre se cuelga y dos, y dos o tres días hasta que yo la hago acordar, esteee… pero bueno, acá también andamos con unos quilombitos importantes, ehhh… yo también tengo unos quilombos en el laburo que, hay una diferencia de 300 lucas que estamos ahí dando vueltas, pero bueno, nooo… ya te vuelvo a repetir, yo, o sea, es como siempre, rendí, me quedó lo de la negra, lo puse, lo rendí y después siempre, como la negra ehhh… vive colgada porque labura y que se yo entonces no había problema porque eso ya lo puse, entonces como siempre viste que a los dos o tres días te hago acordar, este, bueno lamento escuchar eso, y bueno no te voy a enquilombar, no te voy a pasar los quilombos que tenemos por acá por la granja a vos, ehh… lo importante, va de alguna manera son riesgos de mi trabajo, esteee.. y a mamá Ausqui le mandó a hacer unos análisis, y el lunes están los resultados, y así que si esos análisis salen bien, ehh… seguramente ya va a dar el okey para operarla, pero también, acá también andamos bastante complicados, algunas cosas que salieron mal, pero bueno, lo importante es que la nena, la negra es joven, recién empieza su vida, seguramente lo va a superar, así que bueno, bueno gracias hija”.

Cabe destacar que según el escrito, "de los mensajes citados surge la clara relación jerárquica establecida entre Rigau y la persona a quien le rinde cuentas de la recaudación efectuada, a través de la extracción de dinero por medio de los cajeros automáticos".

- Conversación entre “Julio” y el contacto agendado como “Carmen” (28/07/2023 a las 08:33:26 a.m): “Bueno, bueno, si ayer nos dijeron que bueno, que…en el horario de visita, once y media, entre once y media y doce ahh… la… tenía el alta, yo tengo que ir a rendir, ahora estoy por llamar a Claudio tratar de rendir lo mas temprano posible y llegar por lo menos a las doce”.

- Conversación entre “Julio” y el contacto agendado como “Chispa” (5/04/2023 a las 10:09:33): “Chispa” dice: “Viejo, buen día, escuchame, si llegas a rendirle temprano a Claudio y lo llegas a ver por el tema del recibo avisame”. A las 10:12:24 “Julio” contesta: “Si si si lo veo, rindo 11 y media”.

- Conversación entre “Julio” y el contacto agendado como “Chispa” (18/08/2023 a las 15:14:27): audio de “Julio” diciendo “Negro negro negro negro negro, escuchame una cosa, ehhh… que quedaste con el gordo porqueee Claudio hoy me preguntó si, como veía… como venía eso y para el lunes, tengo que tener finiquitado ese tema”.

- Conversación entre “Julio” y el contacto agendado como “Chispa” (18/08/2023 a las 15:19:52: “Viejo querido, ahí ya estamos bueno cerrando, ehh.., lo único que no llegue, no no había llegado maso menos al monto porque me dijo bueno nada de que hablalo con tu viejo y decile si se lo, pagárselo se lo voy a pagar si se lo puedo hacer en 2 o 3 pagos para que yo me acomode y poder devolverle la plata, pero que se quede tranquilo que lo vamos a hacer, así que yo ahora, ahora mira estoy en la calle todavía viejo, ahora cuando yo llegue ehh…, lo voy a ir a hablar para que me termine definiendo como lo va a hacer con eso bien así yo ahí al toque te doy la info y se la pasas a Claudio”.

- Conversación entre “Julio” y el contacto agendado como “Chispa” (22/08/2023 12:19:43): “Julio” envía audio diciendo “Negro negro negrito negro, bueno escuchame, bueno ahora después te llamo, así arreglamos a ver si nos podemos ver esta noche o a mas tardar, porque yo eso ya mañana lo tengo que tener resuelto porque Claudio ehh… vuelve el jueves de Brasil y ya me preguntó de eso”. A las 12:21:22 “Chispa” responde “bueno dale dale, dale, organizate tranqui y después cuando estés liberado ya con ese tiempo, ehh…, cuando estés liberado me me pegas un telefonazo y hablamos bien eh ¿te parece?”. Y seguido a ello, un nuevo audio de “Chispa” a las 12:22:30 dice “este.. no no porque aparte me interesa viejo para saber que vamos a hacer en el después, digamos, para que esto no vuelva a pasar, a ver si, de buscarle algún alguna solución para, para quedarnos seguros también nosotros, viste? ehh porque te queda de acá a diciembre con el tema del contrato y vos me dirás como, como maso menos nos podemos ir manejando”.

- Conversación entre “Julio” y el contacto agendado como “Guille” (10/7/2023a las 1:38:18 p.m.: “Si, y zafé porque… ehh…. o sea, ya te digo, me debo haber acostado serían las cuatro de la mañana y… y imaginate que Salliqueló, queda, salimos a las siete, llegamos a la una, está bien paramos a almorzar en el camino, salimos a las seis de la tarde, paramos a cenar y llegamos a las doce y media de la noche acá, este…ya te digo y zafé porque, porque puse el despertador a las ocho de la mañana, ehhh… me me, y aparte estaba tan cansado que tarde como una hora para dormirme, lo llamo a Claudio, y Claudio me dice que no, que no, que no íbamos a rendir hoy, que íbamos mañana, por eso me pude acostar de vuelta, sino me tendría que haber ido a rendir y ahora recién estaría llegando de allá”.

-Conversación entre “Julio” y el contacto agendado como “Facu” (26/8/2023 a las 10:14:25 a.m.: “Julio antes de tres y media me quiero juntar con vos, a qué hora venís para el centro?”. El 27/08/23 “Facu” le envía varios mensajes reclamándole que si Rigau no quiere trabajar más con él que se lo diga y quedan en buenas relaciones. Y ante la falta de respuesta de Julio Rigau,“ Facu” comienza a efectuarle reclamos refiriéndole “ Te llevas 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estas” para luego de ello manifestarle que le está faltando el respeto a él y a la amistad que poseen".

- En fecha 05/09/23 Rigau le envía a "Facu" una fotografía de un comprobante de movimientos bancarios, el cual conforme el número de cuenta que se puede visualizar en el mismo, correspondería la cuenta de “De Micheli Perla”, tratándose de uno de los tickets secuestrados en poder de Julio Segundo Rigau el día 9 de septiembre del corriente año, junto a la tarjeta de la misma.

- Conversación entre “Julio” y el contacto agendado como “Débora” (9/03/2023): la mencionada "Débora" le remite a Rigau un recibo de sueldo de la Cámara de Diputados.

- Conversación entre “Julio” y el contacto agendado como “Maxy” (9/6/2023 a las 5:10:04 p.m.: "Maxy” envía mensaje de voz diciendo: “Pa... Como andás? Ehhh…escuchame, sabés lo que necesito, la clave del home, que me generes la clave de homebanking, porque estábamos mirando que te estaba por pasar la plata, y no me puedo, y no puedo recordar ehhh... cuándo fue la última vez que usamos la tarjeta, porque la última vez que recordamos nosotros, compramo… hicimos una compra de, que era, de zapatillas y crocs, y ya terminé, ya para nosotros ya la terminamo, y ahora tenemos un teléfono, pero el teléfono nosotros tenemos que pagar 13500 pesos nada más, así que necesito deducir que carajo compramos con la tarjeta que no me acuerdo”.

- Conversación entre “Julio” y el contacto agendado como “Ramiro Licursi”: en fecha 03/06/23 Julio Rigau remite una foto correspondiente a un ticket de cajero electrónico. Y el 5/9/2023, a las 8:43:21 a.m., “Ramiro Licursi” envía mensaje de voz diciendo “hola Choco, ya lo sacaste el ticket de Folone, no me lo mandás?”.

- Conversación entre “Julio” y el contacto agendado como “Yoni Carmen” (26/02/23): Rigau le refiere al mencionado "Yoni" que necesita la plata, a lo que el nombrado le refiere tenerla consigo pero que se le había hecho tarde. El 26/2/2022 a las 11:42:39 a.m. "Yoni Carmen” envía un mensaje de voz diciendo “ahh… como andas? Bueno, dale, dale perfecto, si, si, la tengo acá encima, porque iba a pasar al mediodía cuando salgo de trabajar y le decía al chico que me lleve hasta ahí primero”.

- Conversación entre “Julio” y el contacto agendado como “Yoni Lorena” (25/2/2022 a las 12:35:50 p.m): “Yoni Lorena” envía mensaje de voz diciendo “pa, escuchame, ahí Agus te hizo el depósito, ahora me queda a mi, yo termino de trabajar y cuando me desocupo un cachito yo ya te lo hago también, así que te va a llegar la plata de Agus, sabés”. En misma fecha, a las 12:40:32 p.m., un “Desconocido” (quien resulta ser “Julio” según el documento judicial) envía mensaje de voz diciendo “te tengo que agendar de otra manera, porque no se porque carajo te tengo agendado Yoni Lorena y no, y me fije que en el teléfono nuevo y no te tenía agendado por eso lo llamé a Javi, bueno, listo, listo, listo nos estamos viendo hija”. A las 12:59:08 p.m.“ Yoni Lorena” envía mensaje de voz diciendo “si pa, el otro día me dijiste lo mismo, ehh... con eso que pensaste que era Yoni, bueno agendame como Lore Hija, ehh… ehhh… y ahora cuando yo me desocupo un poquito papi ya te deposito yo sabés”. Responde el “Desconocido” (“Julio”), a la 1:10:15 p.m lo siguiente: “Si sabes porque me, porque agende a Yoni, ahora me acuerdo, ahora que me decís me acuerdo, porque agendé a Yoni, porque vos habías, habías llamado, y como yo cambié de teléfono no me salió el número, entonces agendé el número para ver por whatsapp quien era y me salía la foto de Yoni, de Tomi y de Agustina y, y pensé que era Yoni, por eso, listo, listo, nos vemos hija, no te hagas problema”. A las 7:47:04 p.m “Yoni Lorena” envía mensaje de voz diciendo “pa, fijate que te hice la transferencia”.

- Conversación entre “Julio” y el contacto agendado como “Bruja” (19/07/2022 a las 10:14:54): “Bruja” le envía una foto de un ticket de cajero automático y luego dice “Julito querido ¿como andás?, ahí veo el ticket, 25 mil… 230 pesos, bueno escuchame, yo todavía ni siquiera arranque a laburar, ehh... yo mañana tengo turno en el médico a ver que me dice por el resultado de la resonancia y ya después de mañana yo ya arranco a laburar, así que yo para el fin de semana te voy a tener novedades, eh!, te voy a dar algo de plata y después lo solucionamos la otra semana que ya este trabajando, por ahora gracias a Dios vengo un poco bastante bien, bastante mejor, no del todo pero calculo que voy a poder laburar, pero igual quedate tranquilo que eso lo vamos a cubrir y… esperemos que sea una sola, yo calculo que va a ser una sola, pero en el caso de que coso, bueno veremos, porque es como yo te dije, yo a mi hijo no le voy a pedir un peso, imaginate ya con todas las luchas que tenemos todos los días para poder vivir imaginate sacarle un mango, asi que no se, después lo vemos a eso Julio, yo esta semana arranco a laburar calculo que el día jueves, jueves voy a estar laburando jueves, viernes, lo que gane de esos días yo te lo voy a dar a vos para que te quedes tranquilo, y la otra semana bueno, arreglare lo que pueda laburar en la semana para, para compensar, pero eso quedate tranquilo que te lo doy yo”.

- Conversación entre “Julio” y el contacto agendado como “Bruja” (24/7/2022 a las 11:03:27 a.m.): “Bruja” envía mensaje de voz diciendo “Y…. pasá cuanto antes si podes por acá así te doy, bueno… ehhh plata que tengo separada para darte y nada, bueno, y después charlamos bien, te mando un abrazo grande Julito”. A las 10:35:12 p.m. “Desconocido” (“Julio”) envía mensaje de voz diciendo “ehhhhh bruja, escuchame una cosa, ehhh… mañana a la mañana, a primera hora, te llamo y paso por tu casa, porque hoy se me, se me re complicó, vine para el centro tarde y por eso te llamé para pasar y estee…. y no… no no te entró la llamada, bueno mañana entre las ocho y las nueve, estoy, paso a buscar la plata”.

- Conversación entre “Julio” y el contacto agendado como “Bruja” (23/08/2022 a las 11:37:47): “Desconocido” dice “Brujita, si, buen día, si te estuve llamando un par de veces, escuchame una cosa, al problema que teníamos nosotros, nos vamos a tener que sentar bien y vas a tener que hacer una averiguación bien bien de eso porque te entro, ahora después te voy a mandar la foto, entro otro embargo de 31 mil 200 pesos, así que nos tendremos que sentar bien y averiguar a ver bien de que es de eso y a ver como vamos a hacer”. Posteriormente, a las 12:29:51 p.m. “Bruja” continua diciendo “fijate, cuando puedas, no se, yo estoy en casa, cuando puedas te venís y lo charlamos”.

- Conversación entre “Julio” y el contacto agendado como “Bruja” (11/01/2023 a las 9:03:22 p.m.): “Julio” envía mensaje de voz diciendo “Bruja, escuchame una cosa Bruja, no, no hay ningún problema, yo eh, ya a las doce voy a estar en la Cámara, así que a las doce, cuando vos lo pasas a buscar, avisame que vas para allá y yo te espero, te espero en la puerta del Anexo, que es donde firmó la última vez, son, bueno es como la última vez, firmas y sale, listo, quedamos así”.

- Conversación entre “Julio” y el contacto agendado como “Bruja” (13/7/2023 a las 6:05:43 p.m.): “Bruja” envía mensaje de voz diciendo “Julio, cómo andás?, escuchame, necesito que me confirmes, ehh.. el tema este de la desvinculación de Martín, que lo necesito urgente por favor, haceme el favor y confirmamelo así nos sacamos de encima este despelote”.

- Conversación entre “Julio” y el contacto agendado como “Bruja” (25/07/2023 a las 10:48:38): “Bruja” mediante mensaje de audio diciendo “buen día Julio ¿como andás? escuchame Julio necesito urgente la baja de Martín porque acordate que yo te dije, le están sacando el subsidio de… del… de la nena, el salario de la nena lo están sacando, de… de… digo, no se lo pagan por el quilombo este, vos me habías dicho que el contrato era por

3 meses, ya pasaron 7 meses. Te pido por favor pasame la baja de eso porque ya no se puede esperar mas”.

- Conversación entre “Julio” y el contacto agendado como “Bruja” (2/08/2023 a las 09:13:07): “Bruja” dice “Julio por favor necesito el certificado, por favor llamame, llamame por favor así hablamos y terminamos con esto de una vez por todas, porque no quiero que tengamos un inconveniente, por favor te lo pido, te lo vengo pidiendo de entrada, me prometiste que en 3 meses iba a estar la baja y que no iba a haber problema, ¿entendés? pasaron más de 7 meses ya, que mi nieta no cobra la asignación, mi nuera no cobra la asignación de la nena, por favor te pido, vamos a hacer las cosas bien Julito, por favor te lo pido, eh? llamame y solucioname este

problema, dale la baja, loco conmigo no tuvieron problema cuando yo te pedí la baja de Martina a la baja mía me la dieron automáticamente loco, me dejaron sin Ioma, me dejaron sin la rehabilitación, eh… sin todo lo que implica el proceso del post operatorio, todo, ta bien, ta todo bárbaro eh, me pediste que te haga el favor con Martín para renovarlo de vuelta, renovamos el contrato, ta bárbaro, ¿entendés?, me prometiste, me lo prometiste, que en 3 meses le iban a dar la baja a Martín ya pasaron mas de 7 meses que mi nuera no cobra la asignación, por favor Julito, por favor”. A las 11:17:21 “Bruja” continúa diciendo “por que estoy en Sicardi, me agarra por whatsapp, escuchame pero no no, llamame Julio, llamame, porque no podemos seguir estirando esto, si no era tan difícil loco, a mi me dieron de baja al toque, ¿cómo puede ser que este tardando tanto? yo necesito solucionar y resolver esto Julito, yo de corazón te lo pido, no no no se loco, ¿te digo la verdad? hasta me han agarrado ganas de decir bueno averiguo donde hay que ir a firmar me lo engancho a Martín me lo llevo a firmar la baja y que la firme y listo porque no no no quiero esperar más loco, ¿entendés? entonces ese es el tema mío, yo…, a ver, lo hablamos bien, lo hablamos tranquilos, te dije Julito, no quiere renovar, no queremos renovar, necesitan cobrar, necesitan cobrar la plata de la nena, ese es el motivo principal y fundamental de esto y se sigue estirando eran 3 meses, 4, 5, 6, 7, ya está, ya está Julito, por favor te lo pido, yo necesito que le den la baja, o decime a donde lo llevo a Martín, lo llevo yo, decime donde lo llevo y que firme y listo y se terminó, se terminó la historia”.

- Conversación entre “Julio” y el contacto agendado como “Bruja” (10/8/2023 a las 2:20:12 p.m): “Julio” envía mensaje de voz diciendo “ehhh Bruja escuchame una cosa, ehhh… hoy yo yo estoy recontra re complicado, ehhh… decime mañana donde nos encontramos y te entrego el certificado”.