VIDEO. Barrios anegados y productores con pérdidas tras las intensas lluvias en La Plata

Tras las intensas lluvias que siguen azotando a toda nuestra Región, varios vecinos y productores hortícolas de la zona oeste se comunicaron con este medio para mostrar la cantidad de agua acumulada que hay en los diferentes barrios y localidades de La Plata.

Vecinos de las localidades de Lisandro Olmos, Ángel Etcheverry, Abasto, El Peligro, Melchor Romero y Colonia Urquiza, expusieron el impacto del temporal sobre la zona. “Se inundaron todos los invernáculos y quedaron las plantaciones de frutilla bajo agua”, advirtieron los trabajadores.

Según declaraciones que hizo una vecina de la localidad de El Peligro, comentó: "Está toda inundada la zona productiva. La producción de frutilla está tapada de agua, todos los campos están igual o peor en algunos casos. Los vecinos que crían animales están de la misma forma. No hay un plan hidráulico de zanjeos y el agua sube a los campos porque no corre".

En ese sentido, un productor que estaba en la zona filmó con su celular y expresó: "Esto sucede en la calle 238 y 420 en El Peligro, así entra al agua a los campos, así entra el agua a las casas. Tuvimos una reunión con la gente de hidráulica de la Municipalidad, pero no tenemos respuesta, nos seguimos inundado. Toda la zona y la zanja tapada, no hay veredas, ni luminarias. Tiraron un poco de tierra negra y dejaron todo así no más".

Por otro lado, Rosa Mansilla, productora e integrante de la comisión de Sustentabilidad de la Sociedad Rural Argentina, mostró el estado de una de las quintas y cuestionó la falta de inversión estatal sobre el cordón frutihortícola de La Plata.

"Recién termino de hablar con un colega de la zona Mesopotámica, en la zona, también están tirando casi el 100% de la producción de hortalizas y tomate. Cuanto productor va a seguir fundiendo, si no se hace algo y cuanta gente sin laburo quedará. Tengo los números en rojo", finalizó a través de su cuenta de X.

UNO POR UNO, CUÁNTO LLOVÍO EN CADA BARRIO DE LA PLATA

Acumulados totales hasta las 12:30 hs del 01/08 en mm



Villa Elisa: 34,9

Villa Elvira: 39,6

Melchor Romero: 30,3

Los Hornos: 25,2

Plaza Moreno: 30,1

Tolosa: 40,7

San Lorenzo: 51,6

San Carlos: 35,7

City Bell: 38,3

Parque Alberti: 31,2

Arturo Seguí: 30,8

Poblet: 24,0

Abasto: 28,6

El Peligro: 36,3