“Chocolate”: piden la detención del concejal platense y su padre

La fiscal en lo penal de La Plata, Betina Lacki, pidió ayer la prisión preventiva de Julio “Chocolate” Rigau”, el puntero peronista detenido en septiembre pasado extrayendo dinero en un cajero automático de La Plata con casi 50 tarjetas de débito en su poder y más de un millón de pesos pertenecientes a sueldos de supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonarense. Además, la ONG Poder Ciudadano, querellante en la causa, reclamó la detención del concejal platense del Frente Renovador, Facundo Albini, y de su padre Claudio Albini, subdirector de personal de la Cámara Baja provincial. Todos están imputados por asociación ilícita y fraude contra la administración pública.

Ambas solicitudes deben ser resueltas por el juez Guillermo Atencio, que aguarda a que la Cámara de La Plata decida si confirma la validez de la causa o la anula, tal como pide la defensa de Rigau.

Al pretender la prisión preventiva de “Chocolate”, la fiscal Lacki dio un paso más para apurar el juicio contra el principal imputado, algo que deberá decidir el juez, pero que no ocurriría hasta después del balotaje del domingo.

Las novedades judiciales llegaron luego de que el lunes trascendieran reveladores detalles del peritaje al teléfono celular de Rigau. De los chats analizados surgieron contactos entre “Chocolate” y los Albini.

Uno de esos mensajes data de agosto de este año. En él, Rigau se dirige a un tal “Facu”, quien se supone es el mencionado edil platense Facundo Albini. También habla de “Claudio”, su padre, y sugiere que debe “rendir” cuentas ante él.

De los diálogos se desprende, por ejemplo, que Rigau cobraba 200 mil pesos mensuales por extraer dinero de los cajeros automáticos. Surge también que los dueños de las tarjetas de débito rendían el dinero a Rigau que a su vez debía declararlo ante Claudio Albini.

“Te llevás 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mi y a la amistad que tenemos y no quiero terminar mal con vos”, le reprocha al puntero del PJ el contacto “Facu”.

Según el informe judicial al que tuvo acceso EL DIA, el pasado 5 de septiembre, Rigau le envió a Albini una foto de un comprobante de movimientos bancarios.

Tal como consta en la causa, ese mismo comprobante estaba en poder del puntero el día que fue detenido en una sede del Banco Provincia con 49 tarjetas de débito.

”Del intercambio de mensajes da cuenta el monto obtenido por parte de Rigau como contraprestación por su aporte a la asociación y el encuadre temporal de la misma que se adapta, en líneas generales, a la sostenida en la hipótesis fiscal descripta en la materialidad ilícita”, advirtió la fiscal.

Peligro de fuga

Sobre esta base documental es que la ONG Poder Ciudadano solicitó “que se ordene la inmediata detención de los imputados Facundo Mario Albini y Claudio Gustavo Albini”.

El pedido, que lleva la firma del presidente de la entidad, Pablo Secchi, se fundamenta en que Claudio Albini está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y Facundo Albini, miembro de esa organización criminal, y que ambos habrían propiciado reiterados fraudes en perjuicio a la administración pública.

“No debemos olvidar que ambos funcionarios continúan ejerciendo elevadas actividades dentro del estado, pudiendo en ese rol destruir documentos, modificarlos o incluso amedrentar a posibles testigos. Con lo cual su detención deviene absolutamente necesaria y no puede pender de tiempos políticos que exceden el objeto de este proceso”, dice el texto presentado por Poder Ciudadano, que también plantea como argumento el peligro de fuga de los imputados.

La detención de los Albini ya había sido pedida por la fiscal Lacki. El juez Atencio, que es quien debe resolver, ya rechazó un pedido de eximición de prisión presentado por la abogada del concejal y su padre. En esa misma resolución, el magistrado detalló que hasta ahora la suma total del fraude denunciado sería de 800 millones de pesos.