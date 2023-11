VIDEO. Agreden a hinchas de Boca en Río de Janeiro: emboscada de Fluminense y dos detenidos empañan la fiesta

Desde que comenzó la semana y desde diferentes puntos del país, los hinchas de Boca comenzaron su camino hacia Río de Janeiro para ver la final de la Copa Libertadores ante Fluminense. Algunos llegan sin entradas pero con la ilusión en mano.

Sin embargo, la fiesta en la previa al partido de este sábado 4 de noviembre a las 17 hs quedó empañada este jueves por la tarde. Es que, tal parece, la parcialidad de Fluminense hizo una emboscada a los xeneizes, iniciando una batalla campal en el medio de la playa.

Entre golpes y corridas, llegó la policía brasileña y dio paso a una represión con gas lacrimógeno y balas de goma en Copacabana. Se estima que hay al menos dos hinchas de Boca detenidos.

Los hechos se dieron a conocer desde las redes sociales, especialmente en Twitter donde circulan videos de las escenas dramáticas que tuvieron que vivir tanto los visitantes como quienes estaban disfrutando de la playa, ajenos al partido.

Como se puede observar, hinchas de Fluminense corrieron a los hinchas de Boca y, en varios casos, terminaron golpeándolos gravemente. En los días previos, imágenes similares fueron protagonizadas por los argentinos que se vieron agredidos por el rival.

Se desconoce, hasta el momento, si hay heridos o más detenidos.

Durante la transmisión en vivo de TNT Sport, un grupo de fanáticos de Boca que viajaron desde México coincidieron en que fue una emboscada: “Esto no es fútbol, no es posible que nos hagan esto. Conmebol tiene que hacer algo. No nos metimos con nadie y nos vinieron a robar, pegar, nos tiraron palos, sillas, de todo. No viajamos para que nos acribillen a golpes, vinimos para ver a Boca campeón”.

“Me robaron el pasaporte, la cartera, llaves del auto, dinero, me pegaron y lo más triste es que no pude defender a mi familia. A mi esposa le robaron todo también”, contó otro mexicano.

“Es triste que la seguridad de Brasil no prevea estas cosas. No agarraron a una sola persona y le empezaron a disparar a los de Boca”, agregó.