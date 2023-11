¡$2.000.000! El Súper Cartonazo quedó vacante y duplica el pozo: mañana sale la tarjeta con EL DIA

El Súper Cartonazo de esta semana quedó vacante y la nueva edición se abrirá mañana con un pozo que ya ilusiona: 2.000.000 de pesos.

Así, mañana arranca la nueva ronda ya que con la edición impresa del diario EL DIA se entrega gratis la nueva tarjeta para participar.

Todos los lectores tienen chances de acceder al flamante premio millonario, ya que los números del Cartonazo se publicarán en la página web de Diario EL DIA y no sólo en la versión de papel del periódico.

Otra de las modificaciones a partir del incremento a 1.000.000 de pesos por semana (antes eran 50.000 pesos cada vez), es que ya el pozo no se duplica con la presentación de los cuatro últimos cupones anteriores a la semana vigente de juego.

La entrega de las tarjetas es gratis con la edición impresa de EL DIA.

De esta manera desde este viernes comienza otra ronda millonaria del juego cuyo abultado monto podrá quedar en manos de un solo ganador o ganadora, o repartirse en partes iguales entre los lectores que logren los quince aciertos necesarios para adjudicarse el premio.

Cada tarjeta contiene una grilla con una combinación o serie numérica de quince números comprendidos entre 00 y 89, sin repeticiones, distribuidos en tres líneas horizontales de cinco números cada una.

De sábado a miércoles inclusive, EL DIA publica una serie de números -totalizando cincuenta- que compondrán los resultados semanales.

Quienes participan deben comparar los números que aparecen en su tarjeta con los que se publican en el diario. De encontrar coincidencias, deberán tildar los aciertos y si se completan al día del cierre (el miércoles) tendrán que comunicarse con el Diario EL DIA (al teléfono 425-0101) o acercarse hasta la redacción (diagonal 80 número 815), en el horario de 11 a 17, para constatar la validez de la misma por medio del número de código de seguridad, identificándose con nombre y apellido, teléfono y “Código N° de 8 cifras” de la tarjeta ganadora.

Cada semana de juego empieza el viernes, día en el que se entrega la tarjeta, y termina indefectiblemente el miércoles siguiente a las 17.

El potencial ganador deberá hacerse presente durante ese mismo período en las oficinas del diario para reclamar su premio; en caso de no presentarse en el tiempo y la forma establecidos, el premio caducará de pleno derecho sin posibilidad de reclamo alguno.

Si hay más de una tarjeta ganadora el súper pozo se repartirá en partes iguales

Cada semana los lectores renuevan su ilusión de acceder a una suma de dinero que les permitirá concretar distintos proyectos como, por ejemplo, arreglar la vivienda, viajar, realizar una reunión, saldar deudas, comprar electrodomésticos, o cumplir con algún sueño postergado.

ALEGRÍA EN TOLOSA

Deolinda Alejandra Andrada (50), vecina de Tolosa, es la última ganadora del súper premio. Hace dos semanas presentó su tarjeta de la suerte y se llevó un millón de pesos.

Como establece el reglamento del juego, se acercó hasta la redacción del diario con la tarjeta de la suerte. La alegría que mostraba permitía entrever sus planes para invertir el dinero.

“Cuando iba completando el cartón se me pasaban mil cosas por la cabeza. Decía ‘no, no puede ser’ y cuando vi que taché todos los números, creo que hasta me bajó la presión, es como un sueño. Estoy feliz”, contó en esas horas de felicidad la mujer, que trabaja como empleada doméstica.

Detalló que con el dinero planeaba ayudar a sus hijas. También, “arreglar cosas de la casa” y su auto. A la vez, se preparaba para la organización de un asado para toda la familia.

La lectora tiene dos hijas. Una vive con ella y la otra, que le dio dos nietos, ya tiene su propio hogar.

Entonces, en la casa de Tolosa donde hay pasión por Estudiantes, todo era alegría.