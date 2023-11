Shakira llegó a un acuerdo con la justicia española y pagará una multa de 7 millones de euros

La cantante colombiana Shakira llegó este lunes a un acuerdo con las autoridades españolas en el primer día del juicio por fraude fiscal en Barcelona, por el que deberá pagar una multa de siete millones de euros que le evitarán el riesgo de una sentencia de prisión, según informó la prensa internacional.



De acuerdo a lo que informó el portal The Hollywood Reporter, Shakira le dijo al magistrado, José Manuel del Amo, que aceptaba lo pactado con los fiscales. Ella respondió que "sí" para confirmar su reconocimiento de seis cargos de no pagar al gobierno español 14,5 millones de euros en impuestos entre 2012 y 2014.



Según el acuerdo, Shakira recibirá una sentencia suspendida de tres años y una multa de 7 millones de euros.



El juicio, en el que habrían participado más de 100 testigos durante las semanas siguientes, fue cancelado después de sólo ocho minutos. En julio, los fiscales habían dicho que pedirían una pena de prisión de ocho años y dos meses y una multa de 24 millones de euros para la cantante.



El caso giraba en torno a dónde vivió Shakira, ahora de 46 años, durante ese período. La fiscalía de Barcelona alegó que la cantante colombiana pasó más de la mitad de ese periodo en España y por tanto debería haber pagado impuestos sobre sus ingresos mundiales en el país, a pesar de que su residencia oficial todavía estaba en las Bahamas, donde las tasas impositivas son mucho más bajas.



"Esta ha sido una decisión difícil que llevó tiempo tomar, una decisión difícil que está motivada por su deseo de centrarse en la crianza de sus hijos y su carrera profesional", dijo a los periodistas la abogada defensora, Miriam Company. "Su equipo legal había preparado el juicio y estaban convencidos de que podíamos demostrar su inocencia, pero las circunstancias cambiaron y (Shakira) optó por aceptar el trato", agregó.



Shakira rechazó un trato que le ofrecieron los fiscales para resolver su caso en julio de 2022, diciendo, a través de su firma española de relaciones públicas Llorente y Cuenca, que "cree en su inocencia y elige dejar el asunto en manos de la ley". Los detalles de ese posible acuerdo no se hicieron públicos.



En noviembre de 2022, el equipo de defensa de Shakira, el despacho barcelonés Molins Defensa Penal, había afirmado que ella no había pasado más de 60 días al año dentro del país durante el periodo en cuestión, agregando que habría necesitado haber pasado la mitad del año en España para ser considerada residente fiscal. Y que estuvo alejada de Barcelona durante largos períodos en una gira mundial en 2011 y luego pasó mucho tiempo en Estados Unidos como parte de un jurado del programa de talentos musicales de la televisión NBC The Voice.



Los fiscales españoles no estuvieron de acuerdo, y el juez de instrucción, Marco Juberías, escribió en 2021, al concluir una investigación de tres años sobre los cargos que encontró, que existían "pruebas suficientes de criminalidad" para que el caso fuera a juicio.



Shakira tiene dos hijos, Milan y Sasha, con el astro del fútbol barcelonés Gerard Piqué. La pareja vivió junta en Barcelona antes de poner fin a su relación de 11 años el año pasado. Desde entonces reside en Miami.



Tras triunfar este jueves en la gala de los Grammy Latinos en Sevilla, Shakira agradeció a sus fans en España por "estar conmigo en los buenos y en los malos momentos".