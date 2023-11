Elecciones 2023.- Nombres con fuertes vínculos con La Plata para puestos clave en el gobierno de Javier Milei

Con el corre de las horas se va conformando el gabinete y los funcionarios de Javier Milei, que asumirá el próximo 10 de diciembre como nuevo presidente de los argentinos tras imponerse ayer por más de 11 puntos a Sergio Massa en el balotaje. Fue el propio libertario el que esta mañana fue tirando nombres para ocupar puestos clave de su futura gestión y allí aparecen algunos con fuertes vínculos con La Plata.

Por lo pronto, y tal como se informó, la única confirmación es la de la platense Carolina Píparo, que estará al frente de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), junto con la de Mariano Cúneo Libarona, que ocupará el ministerio de Justicia, la de Sandra Pettovello que irá a Salud y la de Gustavo Morón que va a Trabajo.

Lo cierto es que la ex candidata a gobernadora de la Provincia de Buenos Aires no tendrá una tarea sencilla ya que esa dependencia está manejada por La Cámpora y muchos se mantendrán en sus puestos. En tanto, para el Ministerio de Economía suena con fuerza Federico Sturzenegger y a Transporte podría volver Florencio Randazzo, ambos vecinos de Gonnet.

Sturzenegger suena para Economía

Como se dijo, otro nombre que suena para formar parte del círculo más íntimo del libertario es el de Federico Sturzenegger. El ex presidente del Banco Central durante la presidencia de Mauricio Macri (2015 al 2018), es uno de los candidatos a ser el ministro de Economía, aunque el flamante mandatario hoy adelantó al respecto que “prefiero todavía no darlo porque la estrategia de desgaste por parte del actual gobierno respecto a su sucesor, al cual le echa la culpa por las aberraciones causadas por ellos mismos, es de una canallada nunca vista”. En ese sentido remarcó que “yo no voy a ser ministro de Economía de mi propio gobierno, pero soy economista y me hice popular siendo economista, la gente está harta de la inflación, quiere que termine y eligió su primer presidente economista de la historia”.

Respecto a Sturzenegger es un economista recibido en la Universidad Nacional de La Plata, que si bien nació en Rufino, Provincia de Santa Fe, se crió en Gonnet. Concurrió a la primaria N°36 y terminó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional. Lo cierto es que desde que se filtró que el pasado viernes estuvo reunido durante cuatro horas con Milei, quien ya lo ha elogiado en varias oportunidades, muchos especulan que tendrá el puesto clave en el próximo gobierno.

En su currículum figura que fue decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella y en el gobierno de Fernando de la Rúa fue secretario de Política Económica en Argentina, dentro de la órbita del Ministerio de Economía, que primero estuvo a cargo de Ricardo López Murphy y más tarde de Domingo Cavallo. Además fue diputado y en el mandato de Macri, fue quien eliminó el cepo cambiario y participó de la creación de los créditos UVA.

Su elección iría de la mano de las ideas de Sturzenegger en torno a hacer “una amplísima desregulación de la economía, ordenamiento del Estado, transparencia del gasto público y fomento de la competencia”, según explicó en su momento. “Esto crea un capitalismo genuino, igualando las reglas para todos los sectores, lo cual implica la eliminación de todos los programas de promoción”, había agregado.

Píparo y su candidatura en la Provincia: ahora a Anses

Como quedó dicho, Carolina Píparo fue confirmada para hacerse cargo de la Anses. La platense tiene 47 años y se hizo tristemente conocida en 2010 tras sufrir una brutal salidera bancaria en La Loma, en la que fue baleada estando embarazada y producto de la herida perdió a su hijo. Fue la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires en estas elecciones y perdió frente a Axel Kicillof. .

Píparo es trabajadora social y obtuvo su título en la Universidad de El Salvador. Luego de su resonante caso policial empezó a vincularse con la política. Trabajó como empleada del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense y en 2014 comenzó a alinearse con Mauricio Macri hasta que finalmente encabezó la boleta de diputados provinciales de Cambiemos en la Octava Sección electoral en las elecciones intermedias de 2017, donde sacó el 39,6% de los votos.

Fue en 2019 cuando se puso a trabajar codo a codo con el intendente platense Julio Garro y se hizo cargo de la Secretaría de Asistencia a las Víctimas y Políticas de Género. Pero en 2021 se hizo notaria la distancia con Juntos por el Cambio por lo que terminó corriéndose para el lado de la La Libertad Avanza, acompañando en la lista a José Luis Espert como segunda candidata a Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires. Finalmente, como se dijo, fue parte de la última contienda bonaerense.

Randazzo "estará en mi equipo", dijo Milei

El nombre de Florencio Randazzo fue pronunciado por el propio Milei este lunes. Dijo que el ex ministro del Interior de la Nación durante el gobierno de Cristina Kirchner será parte de su equipo.

Randazzo es otro "platense por adopción" ya que si bien nació en Chivilcoy, hace varios años que vive en Gonnet, donde formó su familia. En 1989 se recibió de contador público por Universidad de Buenos Aires (UBA) y más tarde, ya radicado en nuestra ciudad, realizó un máster en Políticas de Integración Latinoamericana en la Universidad Nacional de La Plata.

Hoy el libertario reivindicó su paso por la gestión pública y valoró su enfrentamiento con la ex presidenta. Es que entre 2007 y 2015 se desempeñó en el gabinete de Cristina, primero como ministro del Interior de la Nación y más tarde como ministro del Interior y Transporte, ya que esta última área fue incorporada al ministerio que venía administrando. Previamente se había desempeñado como ministro de Gobierno y jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de Felipe Solá.

Lo cierto es que fue postulado como precandidato a presidente​ para las elecciones de 2015, pero el 17 de junio de ese año declinó la precandidatura presidencial y la candidatura a la gobernación provincial luego de una reunión con Cristina. Y desde entonces quedaron enfrentados.

Hoy suena para ocupar un puesto clave en el gobierno de Milei y, aunque no trascendió cuál sería, todo indicaría que podría retornar a Transporte. Milei dijo en declaraciones radiales que el ex ministro del Interior de la Nación "tiene varias cuestiones a favor". Por un lado, valoró su gestión: "trabajó muy bien donde estuvo" y valoró su enfrentamiento con la ex presidenta: "Es de los que enfrentó a Cristina Kirchner cuando nadie lo hacía. Estará en mi equipo".