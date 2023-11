Tregua de cuatro días: Israel canjeará rehenes por presos

JERUSALÉN

Israel y Hamás anunciaron ayer un acuerdo para la liberación de al menos 50 rehenes en poder del movimiento islamista a cambio de 150 presos palestinos y una tregua de cuatro días en la Franja de Gaza, tras semanas de guerra y asedio.

Sin embargo este acuerdo, que iba a empezar a regir hoy, se postergó al menos hasta mañana.

Ningún rehén israelí en poder de Hamás será liberado ni habrá tregua entre Israel y el grupo integrista palestino antes del viernes (por mañana), según anunciaron las autoridades israelíes.

“SIN PAUSA” EN LOS COMBATES

No habrá “pausa” en los combates, indicó un funcionario israelí que pidió reserva de identidad, con lo cual también la tregua se retrasó. “Las negociaciones para la liberación de nuestros rehenes no cesan”, indicó en un comunicado por su parte Tzachi Hanegbi, jefe del Consejo de Seguridad Nacional israelí, añadiendo que “las liberaciones comenzarán según el acuerdo original entre las partes y no antes del viernes”. Ninguna de las dos fuentes dieron más explicaciones.

La prensa israelí informó en un principio de un proyecto de liberación de los primeros rehenes al mediodía. La oficina del gobierno invitó incluso por la noche a los periodistas a Tel Aviv a un centro de prensa dedicado al “regreso de los rehenes”.

Cabe recordar que la guerra entre Israel y Hamás se inició el 7 de octubre por el ataque sin precedentes del movimiento palestino en suelo israelí desde Gaza.

Según las autoridades israelíes, al menos 1.200 personas murieron, en su mayoría civiles, y unas 240 fueron llevadas como rehenes a Gaza. En respuesta, Israel juró que iba a “aniquilar” a Hamás e inicio un bombardeo incesante de la Franja de Gaza. El ejército israelí lleva además desde finales de octubre una ofensiva terrestre en ese territorio.

Según el gobierno de Hamás, más de 14.000 personas murieron en los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra, entre ellos más de 5.800 menores.

Respecto del acuerdo al que se llegó con Hamás, Israel indicó que “el gobierno aprobó las grandes líneas de la primera etapa de un acuerdo según el que al menos 50 personas secuestradas (mujeres y niños) serán liberadas durante cuatro días a lo largo de los cuales habrá un respiro en los combates”.

Qatar, uno de los mediadores junto con EE UU y Egipto, confirmó el acuerdo para una “pausa humanitaria”, cuyo inicio “será anunciado en las próximas horas y durará cuatro días, con la posibilidad de prolongarla”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que aceptar el trato fue “una decisión complicada, pero es una decisión correcta”. Su gabinete se encontraba bajo presión de las familias de los rehenes. “Estamos muy felices”, dijo en un comunicado la principal asociación israelí de familias de secuestrados de Hamás, el Foro de Rehenes y de Familias Desaparecidas. “De momento no sabemos exactamente quién será liberado ni cuándo”.

El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó estar “extraordinariamente satisfecho”. El acuerdo fue celebrado por grandes potencias como Alemania, China, Francia, Reino Unido, Turquía, Rusia. La ONU también lo calificó de “paso importante”, pero consideró que “queda mucho por hacer”. La Autoridad Palestina, que gobierna en Cisjordania, celebró la noticia pero reiteró su petición de “un cese total de la agresión de Israel”.