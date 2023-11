Alquileres, ¿sin salida?: la posible derogación trae más dudas

“Ley de alquiler”; “¿Qué significa derogar?”; “¿Qué dice la ley de alquileres?”, fueron las principales búsquedas en la web tras conocerse la decisión sobre la problemática del electo presidente, Javier Milei.

“Este año no va a alcanzar para modificar la legislación, asume (Milei) el 10 de diciembre. Se viene la firma de nuevos contratos, pero hay una incertidumbre muy grande”, aseguró, por su lado, un operador inmobiliario de la Ciudad.

En un contexto donde la inflación de los últimos doce meses supera los 3 dígitos y la oferta de inmuebles se mantiene muy baja, aumentan las dudas sobre lo que pueda pasar con la cuestionada legislación vigente que regula los alquileres.

Sin ocupar el sillón de Rivadavia aún, Milei, en tanto, fue contundente a la hora de expresarse (ya que habló de derogar la última ley aprobada) sobre la problemática que afecta también a muchos platenses. A su vez, propietarios e inmobiliarias locales coinciden que crecen los interrogantes sobre qué puede pasar con los contratos ya vigentes, que se ajustan por el índice de Contratos de Locación y a través del método Casa Propia, lo cual fue aprobado recientemente.

Frente a las consultas debido a la confusión que generó la posición del libertario sobre la posibilidad de eliminar la ley de Alquileres, legislativamente aseguran que no podría ser por un Decreto de Necesidad y Urgencia. Se necesita realizar una reforma legislativa modificando o derogando artículos de las leyes, explican.

Consultado por este diario, Ramón Penayo, titular de una inmobiliaria, sostuvo que hay déficit habitacional en La Plata: “La gente sacó lo que estaba en alquiler y lo puso en venta o, algunos prefirieron tenerlo cerrado, lo cual hace que el mercado sea muy escueto con pocas propiedades en alquiler; sumado que no hay crédito hipotecario”, dijo.

Ante esta situación con baja oferta habitacional, “nosotros, las cámaras y los profesionales que intermediamos en el alquiler, estábamos de acuerdo antes de que se modificara la ley de Alquileres de 2020 de volver al sistema del Código Civil para que se amplíe el mercado que ya de por sí está parado y así, sin parches equilibrar los valores”, explicó y agregó: “La única forma de competir y equilibrar los valores, es con crédito hipotecario, pero tampoco hay”.

Mientras, Estela Valverde afirmó que “estamos llevando tranquilidad a los locatarios y a los propietarios y tratando de mediar entre ambas partes. Hay alquileres muy por debajo de la media y también inquilinos preocupados qué pasará, entonces martilleros e inmobiliarias somos ese nexo para generar negociaciones equitativas”. Y sumó: “Tenemos inquilinos y propietarios muy buenos porque la realidad es que, muchas veces los precios quedan desfasados”.

Desde el punto de vista de los inquilinos, aquellos que renuevan contrato en los próximos meses coinciden en aceptar determinadas condiciones que imponen las inmobiliarias y propietarios por la falta de inmuebles en el mercado.

Luis, de profesión abogado, contó: “Lamentablemente, alquilo particular y por fuera de la Ley de Alquileres. Los contratos son por dos años y se ajustan cada 6 meses en base a la inflación del Indec, que muchas veces significan aumentos superiores entre vencimiento y vencimiento”. Además, agregó que estos convenios que no rigen dentro de los marcos legales imposibilitan que “tenga derechos que la ley provee a los inquilinos, por ejemplo, si se rompe el calefón, los flexibles o cualquier falla sale de mi bolsillo”.

Ante esta situación, dejó una definición contundente: “Es la ley de la selva y lamentablemente es aceptar las condiciones o lanzarte a la aventura de conseguir otro departamento”.

En la misma línea, Penayo aseveró que “es fin de año y la gente necesita mudarse, con estos rumores que no se van a implementar en el corto plazo, nosotros tenemos que dar previsibilidad”. En tanto, asoció la poca competitividad del mercado de oferta y demanda de alquileres a la falta de créditos que le faciliten a las personas poder obtener su propia vivienda.

El titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, aseguró que se están reprogramando las firmas de contratos y se encuentran a la espera de la derogación de la ley de Alquileres que manifestó Javier Milei que llevará adelante.

Más voces sobre el costo de los alquileres

De momento, son múltiples los testimonios de convenios por fuera de la legislación actual que regula alquileres. Paola, quién debe renovar el contrato en el mes de diciembre, afirmó: “Soy abogada y conozco bien la ley de Alquileres. Sin embargo, con la inmobiliaria acordamos aumentos cada seis meses que superan el cien por ciento de ajuste. Pero no hay inmuebles para alquilar y si no acepto estas condiciones corro el riesgo de no conseguir departamento”.

Tatiana, por su parte, termina su acuerdo con la inmobiliaria en el mes de diciembre y todavía no le fijaron el monto para gastos administrativos y el precio a abonar el nuevo alquiler: “Es increíble que esté terminando noviembre y no pueda saber si el próximo mes tengo que conseguir otra cosa o pueda renovar el contrato. La falta de previsibilidad nos obliga a pagar sumas importantes y muchas veces nuestras familias no pueden afrontar estos gastos, muchos inquilinos somos estudiantes universitarios”, dijo.

Joaquín quiere irse del lugar donde vive porque no le resulta cómodo, tiene contrato hasta el mes de marzo y prevé pagar tres veces más de lo que paga hoy. Sin embargo, se siente desesperanzado de poder conseguir un departamento que se ajuste a sus necesidades y, sobre todo, a su bolsillo.