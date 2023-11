Estudiantes vs Defensa y Justicia.- La final de la Copa Argentina: dónde y cuándo se juega, y por qué se demora el anuncio oficial

“Es una vergüenza que todavía no se sepa cuándo y dónde va a jugarse la final de la Copa Argentina”. La frase se repite en La Plata y Florencio Varela, entre dirigentes, hinchas y periodistas. A pocos días de un partido tan importante no hay precisiones al respecto y además de generar incertidumbre aumenta el malestar.

Por lo pronto ambos planteles están de descanso. El Halcón quedó liberado luego de su derrota en Rosario contra Newell’s y lo propio sucede con el Pincha, que tras empatar ante Lanús recibió dos días de descanso.

Está claro que no es lo mismo la preparación a un partido a jugarse en una semana que dentro de dos, mucho más teniendo en cuenta que la temporada se inició a finales de enero y desde entonces casi que no hubo receso, porque entre Liga Profesional y Copa Sudamericana, además del inicio de la Copa de la Liga, el Pincha por ejemplo no tuvo descanso.

Estudiantes y Defensa y Justicia pidieron jugar en la provincia de Buenos Aires. No hubo discusión. Unanimidad. La organización dio el visto bueno porque entiende que no será un partido demasiado atractivo para las provincias que se habían anotado en la reserva. De hecho Mendoza pagó por adelantado, imaginando un Boca-San Lorenzo.

Si bien por reglamento está prohibido que un mismo equipo juegue dos veces seguidas en la misma sede, no habría problemas para hacer la salvedad que Defensa se presente en el estadio Granate por segunda vez. El problema es otro...

Otra vez la Seguridad es la que no da el okey. Desde Aprevide y las fuerzas de la Policía Bonaerense tienen algunas dudas. Para que se juegue sin problemas se tendría que realizar antes del 10 de diciembre, la fecha que está pautada para el cambio de gobierna nacional, provincial y municipal. En este caso el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires va a cambiar de jefe, porque Sergio Berni pasará a ser senador.

¿Y por qué no antes del 10/12? Por lo pronto ya se sabe que es imposible que el partido se juegue el miércoles de la próxima semana, ya que en esa época el presidente de AFA Claudio Tapia estará en Miami para el sorteo de la Copa América y se trata de un trofeo que requiere y demanda su presencia. “Sin Tapia ese partido no va a jugarse”, repitieron desde ambos clubes, que planifican la final para el viernes 8 o para el miércoles de la otra semana, es decir el martes 12 o miércoles 13.

El titular de Aprevide Eduardo Aparicio se manifestó al respecto y confirmó: “Me llamaron de Estudiantes y Defensa para que la final sea en Provincia. El torneo es de Copa Argentina y las finales se juegan en el interior del país”.

“Si me llaman se va a evaluar. Si es el 13 no sé si estaré en funciones. Si las cosas no salen bien, el responsable es el Estado”, continuó.

Lo concreto es que Aprevide depende del ministerio de Seguridad, que tiene a Berni hasta el 10/12 y posiblemente a su segundo desde ese día en adelante. Y todavía no se definió si seguirá siendo Eduardo Aparicio quien esté al frente del organismo. Por eso la decisión se está demorando tanto, al punto de poner los pelos de punta a los protagonistas de los dos clubes.

En Estudiantes tienen confianza que se jugará en la provincia de Buenos Aires. Si no es la cancha de Lanús será la de Racing o incluso la de Independiente. Per todo indica que será en terreno bonaerense.

En el caso que el partido se jugase en Mendoza comenzará otro gran problema y dolor de cabeza, principalmente para los hinchas, que tendrán que movilizarse de alguna manera y la ruta para dicha provincia es una sola. Algunos ya tienen reservas en diferentes vuelos comerciales pero no hay muchas frecuencias y los pocos servicios están completos.

¿LLEGAN SANTIAGO ASCACIBAR Y GASTÓN BENEDETTI?

Otro de los focos en Estudiantes está puesto en la evolución de Santiago Ascacibar, un jugador fundamental para Eduardo Domínguez, que se perdió la semifinal contra Boca por estar lesionado. Tuvo una distensión de ligamentos de la rodilla de su pierna derecha y desde entonces no ha podido sumarse al equipo, pese a comenzar a entrenarse con relativa normalidad.

Esta semana será clave para la evolución del Ruso, que en el caso de jugarse el miércoles 13 tendría chances de meterse como titular pero no así antes. Lo de Benedetti parece ser casi imposible pero entre hoy y mañana será exigido para saber qué chances tiene de poder jugar.