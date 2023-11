Jimmy Carter da el último adiós a su esposa Rosalynn

Con su marido de 99 años como testigo silencioso, Rosalynn Carter fue celebrada por su familia y amigos más cercanos el miércoles en la misma pequeña ciudad donde ella y Jimmy Carter nacieron, la que siempre fue su base de operaciones mientras llegaban a la Casa Blanca y viajaban por el mundo para respaldar varias causas humanitarias.

La ex primera dama, que murió el 19 de noviembre a los 96 años, tuvo sus honras fúnebres en la iglesia bautista de Maranatha en Plains, donde ella y su marido pasaron décadas recibiendo invitados y en donde está exhibida una cruz de madera que Jimmy Carter fabricó en su taller. Otros homenajes se realizaron anteriormente en las vecinas Americus y Atlanta.

El expresidente, ahora de 99 años y bajo cuidados paliativos, estaba sentado en silla de ruedas cerca del primer banco de la iglesia de Maranatha, vestido con traje oscuro y corbata para decirle adiós a la que fue su esposa por 77 años.

Tony Lowden, pastor de Maranatha, dijo que Rosalynn Carter "sirvió a cada nación del mundo" porque abrazó las enseñanzas de Jesucristo y "las llevó fuera de las paredes" de la iglesia.

"Hoy les diría: 'No lloren por mí, porque ahora soy libre'", dijo Lowden, y siguió interpretando a Rosalynn para describir su carácter competitivo y su creencia en la salvación y en el más allá. "Jimmy intentó ganarme. Pero he llegado primero. Me gané el premio. Dile que le gané y que lo espero".

"Pero", continuó Lowden, "ella diría: 'No se detengan, hay demasiadas personas sin hogar en el mundo. Aún hay demasiadas personas que no gozan los mismos derechos'... Les diría que no paren. Conviértanse en esa mujer virtuosa. Y, hombres, si están escuchando, hagan espacio para la mujer virtuosa".

La familia Carter después acompañó su féretro al lugar de entierro que un día compartirá con su marido.