Advertencia de Milei: “La dolarización sigue en pie”

”La dolarización sigue en pie”. Con ese mensaje reapareció ayer Javier Milei, luego de algunos días en los que el protagonismo de su campaña lo tomaron sus flamantes aliados del PRO, Patricia Bullrich y Mauricio Macri, algo que generó cortocircuitos tanto al interior de Juntos por el Cambio como de La Libertad Avanza.

Acaso en un intento por enviar una doble señal (a Macri y Bullrich por un lado; al núcleo duro de su votantes, por otro), el libertario tuvo que salir a aclarar que la plataforma electoral disruptiva (sobre todo en lo económico) por la que lo votó más del 30% de los argentinos es innegociable.

“No se negocia ninguno de los puntos de mi política económica”, enfatizó en ese sentido el candidato de La Libertad Avanza, minutos antes de ingresar al Congreso de la Nación para formalizar su candidatura presidencial rumbo al balotaje del 19 de noviembre.

La dolarización, insistió, “es una política de Estado” y reforzó: “Para nosotros, la eliminación del Banco Central es una política de Estado. Es parte fundacional de nuestra visión, así que no se negocia bajo ningún punto de vista”.

Ese fue, precisamente, uno de los puntos más criticados por Bullrich durante la campaña previa a la primera vuelta, pero en su reaparición Milei juró que no será algo a negociar tras la alianza con el PRO: “Tenemos diferencias, por eso hemos ido en estructuras distintas, es natural”, dijo y que “lo que ellos me brindaron fue un apoyo incondicional, obviamente no estamos en todo de acuerdo, tendremos 90% de coincidencias, en algunos otros puntos no las tenemos. Por ejemplo, en la eliminación del Banco Central”, completó.

¿UN LÍMITE?

¿Quiso Milei ponerle un límite a Macri y Bullrich? Algo de eso dio a entender Alberto Benegas Lynch “No estoy diciendo que suceda, solo advierto que no se tenga la absurda pretensión por parte de los de siempre de domarlo a Javier Milei para que retroceda en sus extraordinarias propuestas, que precisamente son las que lo catapultaron y las que pondrán a nuestro país de pie”.

¿O más bien lo que trata es volver a seducir a aquellos libertarios que desdeñan el acuerdo con el ala dura del PRO, sin por eso descuidar a los votantes que dejó en el camino Bullrich?

Además, aseguró que Macri no le dio ningún consejo tras el pacto post elecciones, sino que “lo que hizo fue intermediar” para que arreglaran “la situación con Bullrich”.

Tras los resultados electorales del 22 de octubre, Milei se muestra con cierta tendencia al centro. Su objetivo es acercarse a los votantes que dejó en el camino Bullrich.

CIMBRONAZOS Y CAMPAÑA

Milei retomará este fin de semana la campaña territorial después de casi dos semanas de reconfiguraciones en el seno de su espacio.

Si bien puertas adentro lo niegan, la decisión de mostrarse con los halcones del PRO y ceder protagonismo en la escena le trajo ruidos internos. De hecho, varios diputados electos se manifestaron públicamente contra el nuevo esquema.

Desde el lunes 23 de octubre las reuniones en el Hotel Libertador no paran. Ayer, el equipo de campaña del economista terminó de definir la agenda de distritos en los que apuntalarán la figura de Milei con algunos cambios.

Forzado por buscar los votos del centro, como se dijo, Milei dejará de lado la motosierra y las típicas caravanas sorpresas para darle previsibilidad a sus apariciones. El próximo sábado en El Palomar y el domingo en San Isidro el aspirante a la Presidencia de la Nación inaugurará dos nuevas modalidades de campaña.

La primera constará de una cort caravana en la que Milei terminará arriba de un pequeño escenario. La segunda modalidad a estrenar serán las caminatas, típicas tanto en distritos Juntos por el Cambio como en Unión por la Patria.

El escenario y la cercanía en la calle remiten a lo más clásico de la política tradicional. Algo dejó entrever con una visita a la fábrica Felfort.

El lunes estará Ciudadela y en Ramos Mejía. El martes viajará a Paraná y Rosario. El miércoles estará en La Plata y Lanús, mientras que el jueves volará a Mendoza.

Para finalizar, Milei cerrará su semana con un gran acto en Parque Lezama, en la ciudad de Buenos Aires, y se enfocará para el debate del domingo 12 noviembre.