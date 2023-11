Furioso: se filtró un audio de Cowen explicando porqué Gimnasia vs Colón se jugará en Rosario

En la previa de un encuentro decisivo ante Colón, en un mano a mano por no descender, Gimnasia vive horas difíciles desde lo institucional y lo deportivo.

Con varios reproches hacia la CD, con lo sucedido al vicepresidente primero Juan Pablo Arrien (amenazas y rotura de vidrios en el lugar donde trabaja) y con una asamblea "express", que se realizó este último miércoles, el panorama no es el mejor.

Para colmo, se filtró en redes sociales, un audio del presidente de la institución "Mensana", Mariano Cowen, quien estaría en diálogo con un socio/hincha y donde explica punto por punto los detalles del porqué se juega en Rosario, quién lo decidió y cuáles son los principales puntos a tener en cuenta.

"Vivo en La Plata como vos. Yo me estoy rompiendo el orto por Gimnasia, lo estoy haciendo a cada rato", comenzó narrando el mandamás tripero.

En continuación al mensaje de voz, resaltó: "Primero, la localía la decide Superliga, los clubes no tienen injerencia. Segundo, hay cuatro puntos a seguir que fueron publicados en todos lados: que sea un estadio de primera, que tenga capacidad para darle 15mil lugares a cada uno, que tenga el VAR instalado y que sea equidistante".

A su vez, Cowen, en su explicación, resalta que no todos los estadios de la Argentina, tienen sistema de VAR: "No lo tiene instalado San Nicolás, no lo tiene Mar del Plata, lo tiene Córdoba. Pedimos ir, pero van los dos por la misma ruta y la gente se está quejando del valor de las entrada y vos querés que los llevemos 400 kilómetros más".

En este ida y vuelta con el socio del Lobo, el cuál se desconoce su identidad y el origen del audio, el actual presidente del Hipódromo de La Plata quiso dejar en claro: "La otra opción es jugar sin público. ¿La gente de Gimnasia se banca jugar sin público o vos preferís ir a la cancha? Son todas cosas que hay que tener muy en cuenta antes de hablar de muchas cosas. A nuestro vicepresidente le rompieron todo el negocio y tiene que sacar a la familia de la Ciudad. ¿A vos te parece normal eso?

Por último, Cowen sintetizó: "Si fuiste a las asambleas, fuiste a la asamblea hace un mes. Ahí se aprobó todo por unanimidad, ahí no había ningún problema, porque habíamos ganado dos partidos. Ahora me tengo que bancar que pinten "Cowen chorro". ¿Chorro de qué?", cerró.