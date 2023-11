Los 40 años de democracia: deberes pendientes de los que no se habla

Estamos a días de un cambio de gobierno a nivel nacional, que un balotaje definirá cuál de las dos corrientes políticas tendrá la responsabilidad de gobernar los próximos cuatro años. Las propuestas que plantean los candidatos son políticas de signos, aparentemente, opuestas e irreconciliables, todo en un marco de una situación de extrema preocupación en lo económico y social.

Sólo con exponer algunos índices, como la inflación, déficits gemelos, informalidad laboral e impositiva, pobreza, indigencia, degradación de valores básicos para una convivencia armónica, intolerancia, inseguridad, etc., etc., reflejan objetivamente la indiscutible realidad.

Frente a esta situación de incertidumbre y desesperanza, lo que se difunde en todos los ámbitos y medios por parte de los máximos representantes que aspiran a conducir los destinos del país es, por una parte, continuar con las mismas políticas que generaron la actual situación, pero con la promesa de que todo va a mejorar en la nueva gestión y, por la otra parte, la de cambiar todo, como condición base, para revertir el cuadro de la situación actual.

Lamentablemente, después de cumplir 40 años de democracia ininterrumpidos, que damos como entendido que la sociedad acuerda como único e insustituible modelo político al que debemos honrar y defender, deberíamos también sincerarnos y reconocer que no la hemos sabido respetar en su esencia, y consecuentemente, hemos permitido deformaciones y alteraciones que debemos criteriosamente aceptar y corregir y eso es lo que esperaría uno de los anuncios de los candidatos.

Sabemos, que la democracia republicana no consiste solamente en elegir de cualquier forma a sus representantes, con listas sábana o si hay o no fiscales de determinados partidos el día de la votación, sino hacerlo con un sistema transparente que refleje y garantice la voluntad del votante, que la división de poderes asegure la autonomía y autarquía del Poder Judicial para eliminar la influencia de los otros poderes; que se defina un nuevo reglamento de funcionamiento de las cámaras para que los legisladores cumplan con su compromiso de legislar en tiempo y forma y no dilatar o no tratar proyectos por no acordar consensos o por intereses partidarios; que el Ejecutivo respete las funciones de los otros poderes sin ninguna posibilidad de intromisión y que sus acciones no se extralimiten a sus responsabilidades, serían algunos ejemplos a plantear para sostenerla y perfeccionarla.

En síntesis, uno quisiera escuchar a quienes van a conducir los destinos del país en los próximos años, su estricto respeto a la Constitución, a propuestas de mejorar la calidad institucional con proyectos de ley que obligue a la periodicidad de los cargos en todos los niveles de las organizaciones políticas, sindicales y empresariales, a una estructura burocrática de calidad, independiente de los cambios políticos, que den estabilidad hasta niveles de subsecretarios y cubrir los mismos por concursos de antecedentes. Igual criterio para la integración de los órganos de control que debería hacérselo con profesionales o expertos específicos, a través de concursos públicos de antecedentes y oposición garantizándoles su continuidad independiente de los cambios de gobiernos, un modelo productivo, de valor agregado, con reforma impositiva mediante, que tienda al crecimiento y desarrollo para alcanzar el trabajo genuino, la igualdad y la equidad social. En resumen, un Estado reformulado en tamaño y eficiencia y direccionado a cumplir, con el máximo de eficacia, a sus objetivos básicos, que es la salud, la educación, la justicia y el orientador de políticas activas para el desarrollo y no discusiones anacrónicas, promesas sin sustentos, relatos inverosímiles, etc., que degrada la confianza y esperanza.

De todo lo mencionado, que hace a la calidad institucional y a su desarrollo, no se habla y menos se proponen cambios como los descriptos. Por ello preocupa y desencanta el accionar de la política, ya que, si continuamos con lo de siempre ya estará anticipado el resultado que nos espera, que es lo que transitamos hoy. La expectativa y anhelo es que capitalicemos la experiencia de todos los errores cometidos y que seamos capaz, complementando entre todos esfuerzos y capacidades, de reencontrarnos con el país que nuestros patriotas soñaron y construyeron.

*Presidente honorario de la Unión Industrial del Gran La Plata. Ciudadano Ilustre