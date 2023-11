¡Se hartó! Novaresio habló sin filtro de las internas en LN+ entre periodistas: "Son estrellas y yo..."

Las internas en el canal LN+ entre periodistas por supuestos privilegios es una olla a presión que sigue estallando. Una y otra vez. Jonathan Viale y Eduardo Feinmann son los apuntados de este escándalo y ahora fue Luis Novaresio el que volvió a encender la mecha con comentarios picantes.

El periodista ya se había quejado sobre la escenografía de su programa mientras estaba al aire, y en esa oportunidad había disparado contra Feinmann al decir que en esa emisora hacen todo lo que se le ocurre al conductor. Con ironía dijo que “si quiere ir parado, todo vamos parados”.

Tras esos dichos, en las últimas horas en un programa de chimentos lo fueron a buscar para que brinde más detalles de cómo se vive en LN+ este conflicto y no hizo más que echarle nafta al fuego. “Somos los más pobres del canal, la verdad dicha. Pasa que somos el programa más largo de LN+, son casi tres horas. No hay otro así. Laburamos mucho todos, la producción, todos”, comenzó diciendo Novaresio, y agregó sobre sus declaraciones por la escenografía: “Hago el reclamo porque hay algo que es fundamental en este canal que es el sentido del humor, nos podemos reír entre nosotros (...) Yo ya estoy grande y generalmente hago lo que se me antoja. No laburo más en donde estoy incómodo. Acá estoy cómodo, con un muy buen equipo".

Feinmann y Viale, "estrellas" de LN+

Luego precisó que “yo laburé de lo mismo (por los noteros y los portales), a veces no hay nada para escribir y se inventa, con un poquito más de creatividad, che... nos reímos”. Pero cuando fue consultado particularmente sobre Feinmann y Viale, que son las estrellas de la señal, no dudó en señalar: “Es porque son los que más miden, porque están en el prime time”, y sostuvo que “Majul, Rossi, después Leuco y después Viviana. Santillán arranca el segmento de las estrellas a las 13. A la mañana somos los obreros, los que abrimos la fábrica”.

Acerca de la supuesta pica que existiría entre Viale y los demás periodistas del canal, Novaresio indicó: “Llega bastante antes. Cuando vengo a hacer el pase está re antes de cuando yo llego. Nobleza obliga, es que todos firmaron para continuar. Nos robamos todos los invitados, somos insoportables. Es tensión lógica de canal de noticias”. Y para finalizar dijo que “ellos son las estrellas, yo soy un laburante”.