La inseguridad, una pesadilla: de madrugada asaltaron a una familia

La Zona Norte de La Plata continúa sin paz por la delincuencia y los vecinos ya no saben a quién acudir para recuperar la tan anhelada tranquilidad.

Al igual que “Estamos hartos” o “Vivimos con miedo”, frases cuya vigencia se mantiene inalterable a través de los años, la necesidad de reducir la cantidad de robos es una inquietud que en comunas como Villa Elisa, Arturo Seguí, Tolosa, Gonnet o City Bell vienen sosteniendo desde hace un largo tiempo.

Pero a juzgar por la realidad cotidiana que padecen quienes residen en dicha franja del mapa platense, no hay perspectivas de que el flagelo de los robos se detenga.

En cambio, el delito continúa acechando en cada esquina y no sólo no da tregua sino que además parece no haber estrategia que pueda detenerlo.

Con una multiplicidad de modalidades, los ladrones atacan a cualquier hora del día y en el lugar que les plazca, según denuncian las propias víctimas.

Frente a esto, cada jornada los frentistas van aplicando nuevas herramientas para evitar convertirse en blanco de la inseguridad.

Los asaltantes se llevaron 700 mil pesos, 70 dólares, tres relojes y cuatro teléfonos celulares

Cámaras de seguridad, rejas, grupos de seguridad, protocolos de ingreso a los domicilios, alarmas vecinales e incluso perros, son algunos de los “parches” que implementan los vecinos para intentar subsanar las rajaduras que presenta el entramado de seguridad.

De este modo, una caminata por el barrio prácticamente ha dejado de ser una actividad de esparcimiento y se ha transformado más en una prueba de supervivencia.

Al menos en el corto plazo todo es pesimismo y para muchos vecinos de este amplio sector de la geografía platense no hay perspectivas de que el flagelo de los robos se detenga.

En este preocupante contexto durante las últimas horas se reportó un nuevo asalto, que elevó aún más el nivel de intranquilidad que persiste entre los frentistas de Villa Elisa.

En base a lo revelado por fuentes policiales, el episodio delictivo tuvo lugar durante la noche del pasado martes en un inmueble ubicado en calle 415 entre 28 y 28 bis.

Una familia fue sorprendida por cuatro delincuentes armados y encapuchados, que ingresaron a la propiedad luego de cortar un alambrado perimetral.

Al igual que otros atracos cometidos en la zona, los delincuentes actuaron con sigilo para sorprender a sus víctimas y no dejarles margen de maniobra para un eventual escape o pedido de ayuda.

Esto les permitió avanzar por el predio hasta la puerta principal sin inconvenientes y sorprender al propietario y a su pareja, cuando se encontraban ultimando los detalles de la cena.

Cuando se quiso dar cuenta, el dueño de casa tenía frente a él a un sujeto exigiéndole que se mantuviera en silencio y a otro apuntándolo con un arma.

Una vez que lograron dominar la situación, otros dos hampones ingresaron por una puerta balcón que da a la vereda.

Dando por sentado que en esa casa había divisas estadounidenses, el “líder” comenzó a exigir a la víctima que indicara dónde tenía “la plata grande”.

En total, entregó a los asaltantes un total de 700 mil pesos y 70 dólares, una suma de divisas que equivale, aproximadamente, a 60 mil pesos.

El botín no convenció al ladrón que se encontraba a cargo de la operación.

Creyendo que el damnificado lo “estaba tomando por estúpido”, ordenó a su secuaz que continuara con el trabajo de “ablandamiento”.

Fue así que le propinaron varios golpes de puño en distintas partes del cuerpo.

Siempre en base a la versión oficial, como prueba de que no le quedaba nada más, la víctima les ofreció que se llevaran todos los teléfonos que había en la casa.

Aquello fue interpretado por “el jefe” prácticamente como un insulto y lo amenazó de muerte.

Pese a que el hombre juró que no tenía más nada que entregar, el ladrón le aplicó un culatazo que le provocó una herida cortante en el cuero cabelludo.

Aquella acción generó que la incursión llegara a su fin. “Se te fue la mano”, habría dicho uno de los secuaces a modo de reproche. Lo cierto es que los sujetos tomaron cuatro teléfonos, el dinero, tres relojes y se dieron a la fuga.

Al cabo de unos minutos arribó al lugar un patrullero y una ambulancia del SAME que se encargó de brindarle los primeros auxilios al damnificado.

Si bien los investigadores analizan distintos escenarios, casi dan por descontado que se trató de un golpe planificado.

Fundamentan su hipótesis en la cantidad de ladrones que participaron del atraco, el horario y la forma en la que ejecutaron el robo, al estilo comando.

El número de integrantes sugiere desde el vamos tenían pensado montar un fuerte despliegue.

Si bien las víctimas aseguran que se trató de cuatro sujetos no se descarta la posibilidad de la intervención de un “chofer”.

En ese marco, por la tarde de ayer la Policía recolectó imágenes de cámaras de seguridad de la zona para obtener alguna pista que conduzca a los delincuentes.