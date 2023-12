Javier Milei confirmó a Patricia Bullrich como su ministra de Seguridad

Después de muchas idas y vueltas, Patricia Bullrich será finalmente la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei.

Así lo confirmaron hace instantes desde la cuenta en X a través de la cual el equipo que acompaña al presidente electo informa la agenda de Milei y las designaciones que se van definiendo.

"La Oficina del Presidente Electo de la República Argentina informa que la Dra. Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad de la Nación a partir del 10 de diciembre", indica el comunicado difundido esta mañana.

Casi en simultáneo, Bullrich, quien ayer anunció que convocaría a elecciones en el PRO y que no buscará un nuevo mandato como presidenta, agradeció en la misma red social "al presidente electo Javier Milei la oportunidad ofrecida para volver a servir a la patria como ministra de Seguridad. Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca".

"El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios. Argentina necesita orden. Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es simple: el que las hace, las paga", cierra el mensaje.