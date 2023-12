Patricia Bullrich y Mauricio Macri, una trama de tensiones que dilata el nombramiento en Seguridad

Javier Milei quiere incorporar a Patricia Bullrich a su gabinete como ministra de Seguridad. Eso es lo que dicen cerca del libertario, que ayer se reunió con la titular del PRO. Bullrich aún no dijo ni una palabra en forma pública. El silencio, la ausencia de la oficialización del nombramiento, se debería a tensiones internas entre Bullrich y Mauricio Macri. Eso, claro, se conversó en la reunión que la dama y Milei mantuvieron en el porteño Hotel Libertador.

Dicen en el partido amarillo que el vínculo entre Macri y Bullrich está deteriorado. No roto, sino dañado. Ya en la campaña presidencial, la ex candidata de Juntos se había mostrado molesta por los famosos guiños de Macri a Milei, que ella entendía que la perjudicaban. Tras la derrota en la primera vuelta, unieron intereses para apoyar al líder de La Libertad Avanza con el objetivo común de hacer perder a Sergio Massa, el candidato del peronismo. Fue el pacto de Acassuso, decisivo para el triunfo de Milei en el balotaje.

Pero aquel malestar latente revivió cuando el libertario comenzó a diseñar su Gabinete. Milei llamó a Bullrich para ofrecerle Seguridad. Trascendió que ella había dicho que aceptaba. Macri estaba en Medio Oriente en ese momento y no dudó es dejar que se conociera su enojo porque entendía que la decisión de Bullrich era más a título personal y no una jugada pensada en base a los intereses de PRO.

El expresidente hizo saber que, según su visión, el partido amarillo no debería cogobernar con Milei sino ayudarlo institucionalmente para fortalecer la gobernabilidad, con apoyo en el Congreso y acaso ciertos cuadros más bien técnicos en el Ejecutivo. Está claro que lo de Bullrich sería lo contrario: una incorporación política.

Esa lógica explicaría la insistencia de Macri en coronar a Cristian Ritondo como titular de la Cámara de Diputados. En esa visión coincide con los gobernadores de Juntos.

Lo de Luis Caputo como ministro de Economía, ya confirmado, sigue la misma línea: nunca fue un pedido de Macri, explican en LLA y en el PRO, sino una decisión de Milei porque conoce hace años al designado funcionario. Es más: Caputo estaría hoy mucho más cerca de Horacio Rodríguez Larreta que de Macri. El alcalde porteño y el ex presidente ya ni se hablan.

En el Hotel Libertador, Milei le presentó a Bullrich a Sandra Pettovello, que será ministra de Capital Humano. Una cartea que incluirá, con el rango de secretarías, a Desarrollo Social, Salud, Educación y Trabajo. Es por eso que, con la ayuda de ciertos voceros no mileistas, ayer circuló la versión de que en realidad Bullrich iría a Trabajo, un área en la que ya estuvo en el gobierno de la Alianza UCR-Frepaso, hace más de 20 años, y desde dónde se enfrentó a la corporación sindical.

“El acuerdo que cerré con Javier es para ser ministra de Seguridad”, se encargó de refutar Bullrich en ciertos medios. En verdad, suena difícil que acepte una secretaría. Por el contrario, tiene más lógica que Milei intente seducirla con un ministerio que será clave en su gestión dado que todo el mundo -propios y extraños- prevé que la calle será un hervidero con el programa de ajuste que implementará el nuevo gobierno.

Quienes conocen a Bullrich aseguran que aquel padrinazgo de Macri sobre su candidatura presidencial cuando hubo que enfrentar a Larreta viró ahora a enojo de ella. Es que la dama se concebiría como co-autora del pacto de Acassuso. No como empleada o subalterna del ex presidente. “Yo no me someto a Mauricio Macri”, serían las palabras de Bullrich que por estas horas reciben en sus celulares dirigentes amarillos y periodistas que siguen el tema, sobre todo de televisión.

Traducido: para ella su desembarco en el gobierno de Milei no depende del aval de Macri ni del eventual nombramiento de Ritondo en Diputados, aunque ella avala el nombre. No es parte de un paquete que negocia el ex presidente, estaría diciendo Bullrich.

Pero Milei, claro, no quiere comprarse un problema con Macri, una figura que por acción fue clave en su triunfo por el 55% de los votos del balotaje. Por eso estaría pidiendo que el PRO resuelva sus tensiones internas para avanzar con la formalización de nombres.

Una versión escuchada ayer es que Bullrich, consciente de que se sentará en una silla muy caliente, estaría planteándole al presidente electo la necesidad de incorporar a más gente de su riñón al gobierno. En otros lugares. Por ejemplo, habría propuesto al radical Luis Petri en Defensa, lo que la pone en tensión con la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, quien en principio era la que se encargaría de llenar ese casillero.

Otro nombres bullrichistas que suenen son Federico Pinedo y Hernán Lombardi. Este último de alguna manera ya está involucrado dentro del reducido equipo mileista porque es uno de los que organiza el acto de asunción presidencial junto a Karina Milei.

A pesar de que no se formalizó su designación en Seguridad.

Bullrich parece dar pasos en ese sentido. Trascendió que está reclutando ex colaboradores. Se reunió con el gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, con quien deberá coordinar el trabajo para combatir el narcotráfico en esa provincia’ en caso de ser ministra y se juntó con Waldo Wolff, que estará a cargo de Seguridad en la Ciudad y de quien se había distanciado en la etapa de la campaña electoral.