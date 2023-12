Milei desde el balcón de la Casa Rosada: "¡Hola a todos, yo soy el León!"

El presidente Javier Milei salió hoy a las 15.29 a uno de los balcones de la Casa Rosada para saludar a los ciudadanos reunidos en la Plaza de Mayo con motivo de su asunción como Jefe de Estado.

Al grito de "Viva la libertad carajo", Milei se dirigió a saludar a la multitud que se encuentra congregada en la Plaza de Mayo, luego de saludar a las delegaciones extrajeras en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

“Hola a todos, soy el león. Toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad carajo!”, dijo Javier Milei para después proclamar: “En primer lugar, deseo darles las gracias a cada uno de ustedes por el cariño manifestado y por acompañarnos en estas horas que tiene que ver con la llegada al poder de un presidente liberal libertario”.

“Por otra parte, ustedes saben que he construido mi carrera política sobre decirles siempre la verdad y eso no me fue gratis pero saben que prefiero decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Es por ello que quiero que tengan conciencia, que tengamos en claro que vamos a empezar la reconstrucción argentina después de 100 años de decadencia, pero volviendo a abrazar las ideas de la libertad”, siguió.

“Si bien vamos a tener que soportar un período de dureza, vamos a salir adelante. No hay noche que no haya sido derrotada por el día. Es por eso que hoy los argentinos de bien hemos decretado el fin de la noche populista y el renacer de una Argentina próspera y liberal. Argentinos, pongámonos de pie y hagamos nuevamente grande a la Argentina. Que Dios los bendiga y que las fuerzas del cielo nos guíen en hacer el mejor gobierno de la historia. ¡Viva la libertad carajo!”, concluyó Milei.