Mundial Beach Tenis: Argentina logró un histórico octavo puesto y hubo presencia platense

La selección argentina, integrada por el platense por adopción Tomás Szechenyi, logró este domingo un histórico y meritorio octavo puesto del Mundial de Beach Tenis que se disputó en Sao Paulo, Brasil.

Nuestro país, que recibió un wild card para entrar en la copa, quedó entre los 8 mejores del mundo siendo la mejor performance en un deporte que está creciendo mucho en Argentina.

“Estamos muy felices de lo conseguido, no estaba en los papeles y fuimos la revelación del campeonato”, dijo Szechenyi, quien tiene una escuela de beach tennis en el club Tiro Federal de Berisso, siendo la única en la región.

“Veníamos a esto, seguimos de cerca el juego actual, y el nivel de nuestros jugadores es alto. Quizá no se ve reflejado en el ranking que tenemos porque no estamos incertos en el circuito mundial cómo lo están otros jugadores, y eso se siente a la hora de los partidos duros. No es fácil, pero le dimos pelea a todas las selecciones, incluso con las que perdimos”, explicó.

“Logramos muy buenos resultados y eso nos pone más felices que la ubicación final. Sabemos que podemos subir mucho más. Terminar octavos no es poco cuando enfrentamos a selecciones tan poderosas. Eramos la selección que venía a competir del puesto 8 al 16 y clasificamos para jugar del puesto 1 al 8”, remarcó.

“En nuestro país es un deporte amateur completamente y esperamos que resultados como este ayuden a generar más difusión y también apoyo. La verdad estamos muy contentos, pero con deseos de conseguir los recursos para salir a jugar con el mundo, a competir con un calendario internacional serio, solo eso nos va poder llevar a ser campeones del mundo un día”, culminó Szechenyi.

Argentina terminó segunda en el grupo B detrás del conjunto local luego de caer con Brasil y ganarle a Chile y EEUU. Después perdió con la campeona Italia en 4tos de final, y en la pelea por las posiciones 5ta a la 8va fue derrotado muy ajustado con Puerto Rico y Alemania, quedando en el puesto ocho.

El equipo nacional estuvo integrado por Tomás Szechenyi, Emiliano Rossini, Nicolás Simioni, Catalina Fontiveros, Jésica Orselli y Carla Sangermano.

Este fue un gran año para Szechenyi, quien pudo representar a La Plata en el Mundial, en los Juegos Suramericanos ODESUR siendo jugador olímpico y en los Panamericanos de la ITF.