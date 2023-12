Alquilar y mudarse: de mínima, 600.000 pesos

Pensar en alquilar un nuevo lugar, que además implica mudarse, significa un gasto exorbitante. Y es que hay que reunir dinero para pagar un mes adelantado de la renta, su equivalente por el depósito, garantías de empresas privadas o seguro de caución si es que no se consiguen allegados propietarios dentro de la Ciudad, la comisión inmobiliaria, sellados, y el servicio de flete que transportará las pertenencias al siguiente hogar.

Vayamos a lo que podría ser el ejemplo de alquiler de un departamento de dos ambientes (una habitación), en en la zona céntrica de La Plata. Al adelanto de una renta a 150.000 pesos mensuales hay que sumarle otros 150.000 pesos de depósito; 215.000 pesos aproximados de honorarios inmobiliarios (en la Provincia los afronta el inquilino); el valor del seguro, el sellado del contrato y los informes de garantías, que da alrededor de 50.000 pesos.

El total para “entrar” en el alquiler es de $565.000; y la mudanza, alrededor de $30.000

Con ese cálculo, el total para “entrar” en el alquiler es de 565.000 pesos. Si se le agrega el costo de la mudanza, de alrededor de 30.000 pesos cuando el traslado de un hogar a otro logra realizarse en menos de dos horas, entonces se llega fácilmente a los 600.000 pesos.

Pero puede no terminar todo en esos números. En el caso de que el inquilino no cuente con un par de garantías dueñas de propiedades y, con la exigencia de algunos locadores de que ese aval sea el de inmuebles de esta ciudad, entonces tendrá que pagarlas en empresas que se dedican a ese servicio, y se habla de valores que rondan entre el mes y el mes y medio del alquiler.

A todo esto, el mercado de los alquileres se mantiene ya desde largos meses atrás con una oferta por demás escasa. “Hay poco y nada” viene siendo la respuesta inmediata de los operadores inmobiliarios platenses, quienes hablan, en rigor, de un fenómeno que se repite en todas las ciudades del país y en algunos puntos, como en CABA, todavía más agravado.

Mirta Líbera, presidenta de la Cámara de Inmobiliarias de la Provincia de Buenos Aires, añadió, además, que en estos días de escasez de oferta de alquiler de inmuebles, se le agrega una coyuntura muy particular que responde al cambio de gobierno nacional y los anuncios que se vayan a efectuarse en materia económica.

“En este momento -subrayó Libera-, por la posibilidad de nuevos anuncios, hay un compás de espera en el mercado para las próximas unidades que se ofrezcan en alquiler”.

Con la finalidad de poder acercar un valor estimativo para el ingreso a un alquiler este diario tomó el caso, como se dijo, de una renta de 150.000 pesos. Libera señaló, en ese sentido, que en estos días un departamento de dos ambientes, siempre dependiendo de la zona, se encuentra en un rango de precios de entre 150.000 y 200.000 pesos, mientras que un monoambiente puede conseguirse de entre 100.000 y 150.000 pesos.

Asimismo, aclaró la titular de la cámara bonaerense de inmobiliarias, que en esta provincia la ley regula los honorarios del 4 por ciento sobre el total del contrato.

“Ahora ese total de contrato no es posible saberlo: no tenemos los precios de actualización porque la Ley de Alquileres dice que se se van a actualizar cada seis meses con el índice Casa Propia, lo que quiere decir que los valores actualizados a partir del segundo semestre y en adelante para un contrato de tres años no se puede conocer de antemano, y entonces se está calculando el monto del mes inicial de alquiler por 36 y sobre eso el 4 por ciento, lo que da mucho menos de lo que sería si conociéramos todo el valor”, explicó Libera.

¿FLETE O MUDADORA?

Alejandro Andrés, de la empresa de mudanzas de 9 entre 33 y 34, señaló la diferencia de servicios y de tarifas entre un flete y una mudadora.

”Los precios dependen de la cantidad de ambientes del lugar, o sea, de la cantidad de muebles y objetos que deban trasladarse, de si hay que subir cosas por escalera, del agregado de ayudantes”, explicó Andrés.

Como referencia, se tomó un departamento de dos ambientes a ocupar, por caso, por una pareja. En ese caso cuesta mudarse 15.000 pesos por hora, con chofer y dos ayudantes. “El precio final tiene que ver en cuánto tiempo se realice todo el trabajo y suele durar, promedio, entre dos o tres horas”, estimó el dueño de la casa de fletes consultado.

En cambio, si por la cantidad a mudar se trata de un camión, ahí la tarifa ya se va a 27.000 pesos la hora con un mínimo de prestación de dos horas.

Ahora, el servicio de una mudadora incluye otros trabajos, y la empresa en ese caso se hace cargo de todo: además del transporte de los muebles, de cargar los canastos del lugar que se deja, del viaje, y de descargarlos en la nueva vivienda. Hablamos de una prestación por la que se paga 70.000 u 80.000 pesos.