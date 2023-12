Hallan concentración de parásitos en las verduras de producción local

La zonas de quintas de La Plata ya no están aisladas de los barrios, lo que perjudica el acceso y la calidad del agua de pozo / Archivo

Un trabajo realizado por la Universidad Nacional de La Plata y el Conicet sobre los vegetales de hoja que provee el cinturón hortícola de La Plata, reveló que estos alimentos muestran la presencia de parásitos intestinales que se relacionan principalmente con las condiciones de precariedad estructural en las cuales viven las familias agricultoras.

Se trata de una investigación del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores dependiente de la UNLP y el Conicet con el acompañamiento del Laboratorio de Inmunoparasitología.

“En más de la mitad de las muestras de hortalizas de hoja se detectaron indicadores de contaminación fecal”, explicó Andrea Falcone, miembro del equipo. El estudio mostró que las lechugas son el cultivo con más riesgo de parasitosis, debido a su gran capacidad de albergar agua entre las hojas.

Para la investigación se recolectaron y analizaron los vegetales de hoja, el agua de consumo y el suelo de cultivo. Recogieron 261 muestras de vegetales de hoja y 87 muestras de suelo de cultivo que fueron procesadas en el laboratorio.

Como resultado, encontraron que más de la mitad de las muestras de vegetales de hoja y casi un tercio de las muestras de suelo de cultivo contenían especies parasitarias, siendo las más prevalentes Blastocystis sp. y Cryptosporidium spp.

Andrea Falcone, una de las investigadoras del estudio sobre las verduras de hoja de la Región / UNLP

“El escenario epidemiológico derivado de los análisis de las muestras de materia fecal humana y de perros, agua, suelo y hortalizas resultó relacionado con los accesos limitados a servicios públicos, a la salud y a la educación, así como también con la materialidad de la vivienda, el hacinamiento crítico y la cercanía a los cultivos y las viviendas en el cual las familias desarrollan su vida. Asimismo, Blastocystis sp. fue hallado en todas las muestras analizadas y es un buen indicador de estudios socioambientales”, resume Falcone.

SÍNTOMAS

Blastocystis sp es un parásito unicelular que puede infectar el sistema digestivo humano y causar síntomas gastrointestinales en algunas personas. No todas las personas infectadas muestran síntomas, pero puede causar diarrea, dolor abdominal, náuseas y malestar gastrointestinal. La infección por esta especie generalmente se adquiere al ingerir alimentos o agua contaminados con quistes del parásito, y también puede transmitirse de persona a persona a través del contacto fecal-oral. Por eso, la prevención implica mantener prácticas de higiene suficientes, como lavarse las manos frecuentemente y en especial antes de comer, y por supuesto, consumir siempre alimentos y agua seguros.

La investigadora afirma que el problema es multifactorial y multidimensional: “en el área hortícola de La Plata trabajan familias agricultoras, quienes contribuyen a más del 80 por ciento de la producción de verduras y hortalizas de hoja a nivel nacional, en cultivos que se establecieron entre las décadas del 80 y 90 en el formato de tecnología de invernadero”.

En ese sentido, la investigadora resaltó que “los productores alquilan la tierra, y deben mudarse periódicamente. Esa es una de las razones por las cuales no tienen posibilidad de mejorar la infraestructura y los servicios. Así, a pesar de estar habitando un área periurbana, los productores usan agua subterránea, de pozo, ya que no tienen servicio de agua corriente. Tampoco hay cloacas, y en su mayoría, no reciben recolección municipal de residuos”.

PROBLEMA ESTRUCTURAL

Referentes del sector productivo dieron su opinión respecto al informe: “varias organizaciones estuvimos encarando el tema de este tipo de contaminación. Tanto las inundaciones como la sequía son un problema por cómo se afectan los acuíferos, pero también se tratan de mitigar factores de riesgo dentro del sistema productivo que tenemos, asesorados por algunas facultades de la UNLP, y a medida que podemos llegar a distintos productores de la Región”, comentó Salvador Vides, productor frutihortícola de la Región.

Respecto a la contaminación, el productor dijo que “esto no tiene que causar preocupación en el consumidor, porque si fuera una cosa muy grave hubiera habido situaciones complejas de enfermedades”.

“Con esto de la presión inmobiliaria, se están haciendo barrios en zonas que hasta ayer eran quintas hay una gran cantidad de pozos ciegos que se suman a los que ya existen en lo que nosotros consideramos vivienda. Ninguno de estos últimos gobiernos locales han hecho hincapié en mejorar esta situación, en ver los problemas estructurales en la zona de producción. No solo se trata de productividad, sino también de calidad de los alimentos y la calidad de vida de los productores. Este estudio alerta y pone en consideración, sobre todo a las autoridades, de que esto se tiene que solucionar”, remarcó Vides.