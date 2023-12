Cuáles fueron las causas que derivaron el feroz temporal que atravesó la Provincia

Un inesperado evento climático, que alcanzó ráfagas de hasta 152 kilómetros por hora en Bahía Blanca, provocó una serie de destrozos en dicha ciudad, en el AMBA y en Capital Federal. Además, otras provincias sufrieron en mayor o menor medida las consecuencias del paso de la tormenta. Según señalaron a este medio, fueron dos las causas que incentivaron al desarrollo de la tormenta y a su gran magnitud.

La ciudad más afectada fue Bahía Blanca, donde 13 personas murieron al derrumbarse parte de la estructura del club Bahiense del Norte a raíz del fuertísimo temporal de viento y lluvias. También, hubo personas que sufrieron heridas y debieron ser hospitalizadas. Como consecuencia del temporal, provocó la voladura de techos; caída de ramas, postes y cables; calles anegadas y la mayor parte de la ciudad sin energía eléctrica son algunas de los efectos que la intensa tormenta deja a su paso.

En La Plata, el paso de la tormenta fue feroz. Cayeron más de 800 árboles, un gran número de postes del tendido eléctrico y por ello media Ciudad se quedó sin luz. Además, se registraron voladuras de techos y autos dañados por las caídas de ramas y árboles. El temporal, con ráfagas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora, arrancó pasadas las 4 de la madrugada de ayer.

En diálogo con Marcelo Madelón, meteorólogo y licenciado en Medio Ambiente, señaló: "Se preveían tormentas severas, por eso hubo alerta nivel amarillo y naranja. El amarillo es preocupante, pero el naranja mucho más y hay detalles que siempre se van a escapar cuando se esperan tormentas severas".

Además, agregó: "Cuando hay tormentas de esta severidad, posiblemente sabes que vas a tener tormentas fuertes, pero nunca con exactitud y en este caso con la magnitud que nos encontramos en la provincia de Buenos Aires".

Roberto Acosta/ El Dia



Acerca de las razones que provocaron el temporal, explicó: "Las causas que favorecieron a estas tormentas son múltiples, pero principalmente son dos. Una masa de aire tropical muy cálido y húmedo, que hay que tener en cuenta que son ingredientes muy importantes para generar Cumulonimbus -nubes que forman este tipo de tormentas-". Además, destacó: "También, en las capas medias de la atmósfera comenzó a ingresar aire frío y generó una gran diferencia. Esa diferencia entre el calor y el frío hace que el aire suba con mayor rapidez y a mayor altura, provocando corrientes ascendentes importantes. De esa forma, el Cumulonimbus llega a 13 o 14 kilómetros de altura, con temperaturas de 50 º bajo cero y forman mucho hielo y agua. El tercer factor que apareció es el ingreso de aire frío, que luego de chocar con el aire caliente, impulsa las corrientes de aire de ascenso y genera tormentas severas que terminaron provocando importantes daños".

Sobre la magnitud del temporal, el meteorólogo aseguró: "Antes de llegar al sur de la provincia de Buenos Aires, las tormentas se organizaron en forma de línea -lo que se suele mencionar como línea de inestabilidad- en forma de letra C invertida y significa la alineación de una tormenta al lado de la otra y provocan fuertes ráfagas de viento. Estas son las corrientes de aire descendentes que bajan de la nube cuando se producen las fuertes precipitaciones y caídas de granizo".

Luego del paso del temporal, Madelón afirmó que "San Luis, Córdoba, La Pampa y la provincia de Buenos Aires. También tocó un poco el sur de Entre Ríos y a un sector de San Luis". "Si bien este fenómeno no es de todos los días, no deja de ser normal en esta época del año". Por último, el licenciado agregó: "Ocurre cuando las masas de aire tropical ingresan cada vez más, se concentra mucho calor y humedad, y provienen del sur masas de aire frío que chocan. Así, se producen tormentas severas como la que ocurrió en esta oportunidad, pueden repetirse en el centro y norte del país, menos en la Patagonia donde las masas de aire tropical no suelen llegar".