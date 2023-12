Siguen las quejas por los cortes de luz a casi 3 días de la tormenta y vecinos realizan un piquete

Tres días después de la tormenta de lluvia y ráfagas de viento de aproximadamente 100 kilómetros por hora, los vecinos de La Plata y alrededores todavía padecen las secuelas, ya que en numerosos hogares aún carecen del servicio de energía eléctrica por los daños ocasionados en el tendido eléctrico a partir de cortes de cables, desprendimientos de árboles y voladura de ramas y toda clase de elementos. Peor también no cesan las quejas por la falta de agua.

El oeste era una de las zonas más castigadas de La Plata por el temporal y los consecuentes cortes de luz, más allá de que buena parte de los damnificados ya cuenta con el servicio.

Desde Los Hornos, una usuaria que se identificó como Anahí, aseguró que "desde que se largó la primera tormenta, a las 15.30, estamos sin luz". "Fuimos casi los primeros en sufrir los cortes y seguramente seremos los últimos a la hora de los arreglos de la red. Es un desastre Edelap", expresó la mujer respecto del panorama en 90 de 137 a 167.

En la misma línea de manifestaron los usuarios de 66 a 68 y de 158 a 159. "Hicimos reclamos a Edelap, aquí viven muchas familias con criaturas", consignaron.

Desde Lisandro Olmos, las quejas llegaron de la zona de la avenida 44, más específicamente del tramo de 167 a 171. Los usuarios señalaron que "estamos así desde el domingo a la madrugada cuando comenzó la tormenta".

No muy lejos de allí, en Etcheverry, reclamaron usuarios por falta de energía y postes caídos en el área que comprende de 39 a 44 y de 213 a 217, conocida como barrio El Toboso.

Las quejas se extendían también hacia la zona de 208 y 511 en Abasto. "Tenemos postes caídos desde la madrugada del domingo y estamos sin luz". En tanto, Melchor Romero advirtieron que el suministro en el radio de 517 a 520 y de 179 a 183".

Otros sectores que se encontraban en igual situación y desde donde emergía reclamos era 44 y 115 en Barrio Hipódromo; 11 y 609 en Barrio Aeropuerto; y 17 y 68 de Meridiano V, donde los vecinos afirmaron que "estamos conviviendo con un poste caído.

Las intersecciones de ruta 11 y 639, en La Hermosura, y 486 y 148, en Gorina, era otros puntos de La Plata que presentaban falta de suministro eléctrico. Asimismo, desde 6 entre 520 y 521 indicaron que "se prendió fuego una cartelera por impericia de Edelap y muchas viviendas están sin luz desde el domingo". "Vino una cuadrilla y al rato se prendió fuego la conexión", sostuvieron. En este marco, en horas de la mañana, los afectados montaron un piquete con quema de neumáticos sobre la avenida a la altura de Tolosa,.

En Parque Sicardi los problemas se presentaban "en varias manzanas linderas a la avenida 7". "Los cables de baja tensión están en el piso, más allá de que solucionaron el tendido de media tensión. Son decenas de casas que siguen a oscuras y no dan respuesta. Hasta perdimos comida que guardábamos para la Navidad", lamentaron.

Según el último reporte de Edelap, emitido ayer por la mañana, se había restituido el servicio al 80 por ciento de los usuarios damnificados. En tanto que la Municipalidad de La Plata informó, conforme datos de la Distribuidora de energía, que todavía hay más de 4.700 usuarios sin servicio, la mayoría de Abasto, Etcheverry, Olmos, Melchor Romero y El Peligro.

Lo cierto es que árboles y postes caídos, con cables colgando, son una postal que dejó el temporal en distintas zonas y aún este martes, a casi 3 días, siguen llegando reclamos. Por caso hoy se comunicaron desde 10 y 85, 459 entre 24 y 26, 486 y148, y 125 desde la 610 hasta 612, para realizar denuncias en torno a estas problemáticas.

Por otro lado Marcela, vecina de 119 entre 529 y 530, de Tolosa, asegura que todo el barrio está sin cable ni internet desde la tormenta. "Hicimos reclamos a Personal Flow y no atiende nadie. No nos dan respuestas", aseguró la vecina indignada. También se quejó porque "la mayoría de los vecinos de la zona no tiene agua y la poca que sale es marrón".