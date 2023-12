VIDEO. Duro golpe al fútbol amateur de La Plata: roban y prenden fuego un club

El fútbol amateur de La Plata se solidariza con un nuevo hecho de violencia e inseguridad que sufrió anoche un club. Se trata de Alumni de Los Hornos que en sus redes sociales denunció que parte de sus instalaciones fueron prendidas fuego y además robaron distintas pertenencias.

Tal como se observa en las imágenes, en el predio de 148 y 70 delincuentes vandalizaron el sector donde funciona el buffet de la institución. Las llamas fueron de grandes proporciones y es por eso que destrozaron esa dependencia. Una dotación de Bomberos tuvo que darle pelea al fuego y los efectivos lograron apagarlo.

Según pudo saber EL DIA, se quemaron heladeras freezer, cocina y mercadería. También por el calor se derritieron varios trofeos que obtuvo el club y aseguran que encontraron un bidón de nafta derretido en la zona de vestuarios, que consiguieron extinguir a tiempo. "Sólo una garrafa se llevaron", le dijeron fuentes confiables a este diario.

Lo cierto es que Alumni no es sólo un club de fútbol. Cumple una función social clave en el barrio ya que muchos chicos además de ir a jugar meriendan.

El duro mensaje de Alumni en redes sociales

"Hoy lloramos todos...", escribieron en la cuenta de Instagram del "Carcelero", que milita en la Primera A de la Liga Amateur Platense, para dar cuenta de lo sucedido. Y contaron que "en la noche nos pegaron duro, muy duro. Bien en el centro del pecho. Nos robaron y nos prendieron fuego las instalaciones de nuestro Club".

Además se preguntaron "¿Por qué?" a lo que se respondieron: "No lo sabemos, no lo entendemos... nos atacaron en el lugar donde más contención le damos a los nenes". En ese marco expresaron que "no puede haber tanta maldad... por que esta vez no alcanzó con robar, fueron por más".

Además indicaron que "en este momento estamos de rodillas, sin ganas, sin fuerzas. En los últimos años duplicamos la cantidad de niños que asisten a nuestro Club... ¿y ahora? Trabajamos día a día para ellos".

Para cerrar escribieron: "Ya está, déjennos que miremos a la cara a nuestros pekes y seguramente ahí encontremos la fuerza que en este momento ya no tenemos".