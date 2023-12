La Plata: el prontuario temible que arrastraba banda del raid que terminó con un delincuente abatido

El terrible raid delictivo que terminó con un delincuente abatido por la policía en La Plata sigue arrojando detalles.

Fuentes oficiales precisaron sobre el frondoso prontuario que arrastraba la banda que se movía en el Peugeot 208 de color negro y que anoche perpetró al menos dos robos.

Como se publicó desde esta mañana, el hecho ocurrió esta madrugada luego de que una banda integrada por cinco delincuentes armados ingresó a robar a dos viviendas en la zona de 443 y 136, localidad platense de City Bell.

De los cinco delincuentes, la policía capturó a tres (uno terminó sin vida). Este último estaba acusado de varios episodios, entre los cuales, se les señala robos agravados con uso de armas de fuego. A los dos restantes, se les achacan varios robos agravados con armas y secuestros extorsivos.

UNA NOCHE INFERNAL

A raíz de alerta radial al 911, una de las victimas del robo contó que tras sustraerle varias pertenencias, los ladrones escaparon en su Peugeot 208 color negro.

Ante ello, se dispuso un operativo cerrojo y una persecución que culminó en la zona de 155 y 49 de La Plata.

De acuerdo a las fuentes, al ser advertidos por el personal policial, el que manejaba perdió el control del rodado y cayó en un zanjón.

En estas circunstancias, intentaron evadirse a pie efectuando disparos con arma de fuego contra los policías, quienes respondieron abriendo fuego.

Los delincuentes detenidos fueron identificados como Martín Calderón (43) años, quien posee antecedentes penales y Ricardo Domínguez (42), en tanto dos de los delincuentes escaparon y eran intensamente buscados por la Policía.

En tanto, el fallecido se encontraba en la parte posterior del del vehículo robado, y por el momento no fue identificado.

Según informaron las fuentes, a los agresores les secuestraron una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa, una escopeta calibre 12/70 y un chaleco antibalas de la Policía Bonaerense.

El hecho es investigado por la fiscal Betina Lacki, quien instruyó la causa por los delitos "robo doblemente agravado por ser en poblado y en banda", "utilización de armas de fuego", "portación ilegitima de arma de guerra", "robo automotor" y "resistencia a la autoridad".

"PENSAMOS QUE NOS MATABAN", EL RELATO DE LAS VÍCTIMAS

En diálogo exclusivo con este medio , la víctima contó que "llegué a mi casa, subo a la vereda para entrar el auto y como no anda el control remoto le aviso a mi mujer para que lo abriera. Pero como al minuto dobla un Peugeot 208, lo ponen atrás del mío, como de tapón, y se bajan dos individuos armados", "En ese momento me empiezan a pegar culatazos con las armas, mientras que otro del lado del acompañante me roba las cosas del auto", recordó. Y agregó que "yo gritaba y tocaba bocina. Cuando mi mujer asoma al portón, se bajan otros dos, la toman de los pelos, le pegan piñas, patadas y la arrastran por el suelo".

El vecino dijo que "se logró activar la alarma de la casa, que es cuando ellos se dan vuelta y se suben al vehículo. Otro agarra la plata que estaba en el piso y el que estaba conmigo tira un disparo y me pide que me calle". "A mi mujer le pegaron culatazos. Alcanzaron a entrar al garaje. A ella le provocaron cortes en la cabeza, le pegaron culatazos, la tiraron al piso y le dieron piñas y patadas en la cabeza. A ambos nos pegaron varios culatazos", detalló.

"Vinieron los vecinos, nos atendió una ambulancia y después fuimos al hospital", señaló. Las víctimas expresaron que "la policía de Gorina en todo momento estuvo muy atenta, pero tienen un sólo móvil". Tras el brutal robo aseguró que "los vecinos ahora están muy preocupados, no pueden creer que haya pasado esto".