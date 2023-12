Sin protocolo antipiquetes en Provincia: concentración y movilización en La Plata

En el marco del paro de los trabajadores estatales de la provincia convocado por ATE, en repudio al “decretazo” anunciado por Javier Milei, manifestantes movilizaron durante la mañana de ayer a la rotonda de la Autopista La Plata-Buenos Aires.

Cargados con banderas, los manifestantes comenzaron a llegar cerca de las 10 de la mañana a la subida de la autopista, en medio de la jornada nacional de lucha convocada por la CTA Autónoma Nacional y tal como pudo comprobar EL DIA a pesar de que se trataba de un nutrido grupo, no interrumpieron el tránsito por lo que los automovilistas pudieron circular con normalidad durante la mañana del viernes. Pero vale señalar, que con el correr de las horas, cerca del mediodía, la gente congregada desbordó la rotonda por lo que tuvieron que bajar y afectaron uno de los carriles, contra el pedido de los organizadores de no cortar el tránsito.

Finalizada la concentración en la subida de la autopista, en medio de la inesperada llovizna que sorprendió a la Región, una parte de los manifestantes marcharon por diagonal 74 hacia el centro platense.

El operativo

Durante la jornada de lucha convocada por el gremio no se observaron mayores inconvenientes, no hubo presencia policial ni se vivieron momentos de tensión. Incluso sólo se hicieron presentes agentes de tránsito que hicieron la veces de prevención.

Algo a destacar si se tiene en cuenta que el Gobierno nacional, anunció que los cortes serían levantados a través del protocolo antipiquetes coordinado por la cartera de Seguridad nacional. En ese sentido, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó ayer que dicha medida ya fue activada en Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de evitar cortes en la Panamericana, en el Puente Pueyrredón, en el Congreso y en Casa Rosada. “Ahora vamos a trabajar en el Comando Conjunto, estaremos todos juntos allí y consideramos que esta decisión de que haya orden y libertad se debe respetar siempre”, indicó la funcionaria.

En cuanto a lo que ocurre en el territorio provincial Bullrich sostuvo que la Policía Bonaerense tiene las puertas abiertas para integrarse y sumarse al protocolo antipiquetes.

Por su parte el ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, expresó días atrás su desacuerdo con el protocolo porque “criminaliza la protesta”, argumentó. “Sé que hay contactos entre nuestro ministro de Seguridad y el de la Nación, como corresponde, son contactos institucionales y operativos. No nos han solicitado que apliquemos el protocolo y no vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones, que entre otras cosas, creo que criminaliza en cierto sentido la protesta”, afirmó el ministro bonaerense.

Paro de ATE

Como se mencionó, el paro convocado por la Asociación de Trabajadores Estatales, se dio en todo el territorio bonaerense para hoy en protesta contra el DNU anunciado por el presidente.

Se trata de la primera medida de importancia de los gremios que representan a empleados públicos contra el paquete de medidas que buscan desregular la economía y plantea una profunda reforma laboral que incluye restricciones al derecho a huelga a partir de la declaración de actividades esenciales como la educación o la salud.

Así lo anunciaron en un comunicado en el que informaron que “el órgano compuesto por los secretarios generales de las 61 seccionales, la presidenta del centro de jubilados y el secretariado provincial definió convocar a paro provincial el día viernes 22 de diciembre contra el decretazo anunciado por Milei, en el marco de la jornada nacional de lucha convocada por ATE y nuestra CTA Autónoma Nacional”. Además, detallaron que “la medida de fuerza” contó con “con acciones regionales en todo el territorio bonaerense en el marco de la más amplia unidad del campo popular”.

En paralelo, por su parte, la Asociación Bancaria reunió el jueves a sus dirigentes y facultó a su conducción a disponer medidas de protesta contra las medidas del Gobierno.

Una parte de los manifestantes se trasladó desde la rotonda hacia la zona céntrica