"Nunca imaginé tanto dolor": el desgarrador posteo de Yanina por una muerte que le pegó duro a la familia Latorre

Sabido es que, por estos tiempos Yanina Latorre suele mostrarse muy activa en sus redes sociales. Pero, ahora, una tragedia la llevó a dejar de lado todo y entonces optar por el profundo silencio. Al menos por un tiempo, la decisión fue esa, y era de carácter irreversible hasta que finalmente horas previas a la Navidad contó todo.

Lo cierto es que lamentablemente, su perro Toto, de 15 años, había sido atropellado por un vecino del country de Pilar en el que vive junto a su familia. Asimismo, se supo que, el hecho ocurrió cuando Diego Latorre volvió de viaje y los perros salieron a recibirlo. Un vecino justo pasaba por ahí y atropelló al caniche que hace tantos años vivía con la familia.

En este sentido, la conocida panelista de LAM lo contó en Instagram, lloró y después compartió momentos del triste festejo de Navidad en su casa, teñido por la inesperada tragedia en cuestión.

Luego optó por el silencio una vez más y finalmente le dijo a sus seguidores que estaba atravesando un momento muy duro: "Hago catarsis con ustedes. Nunca imaginé este dolor, esta pérdida ni esta manera de irse. Estoy todo el día tortuosa pensando que me lo pisaron con un auto, que no se merecía morir así, me lo pasaron por encima, el dolor que debe haber sentido, les confieso que no tengo ganas de salir, no tengo ganas de hablar, no tengo hambre", afirmó la panelista, que espera poder distraerse durante sus vacaciones en Miami, aunque reconoce que le va a costar mucho porque "la mascota es familia, es como un hijo, confesó con el corazón.

Finalmente, Yanina reveló que su marido la está pasando mucho peor que ella, no solo porque vio el accidente, sino porque era mucho más apegado que ella a su mascota. "Le dio un brote, un ataque de nervios, fue traumático", aseguró.