Pelea en Gran Hermano entre Furia y el Paisa: ¿cómo fue la triple sanción que recibieron?

En las últimas horas, Gran Hermano fue escenario de una tensa situación entre Furia (Juliana) y el Paisa (Williams) . Él la acusó de haberlo golpeado y se le fue encima con intenciones de devolverle la supuesta agresión, ante lo que el resto de los participantes tuvieron que intervenir para que no pasara a mayores.

Ayer, martes, en la gala de Debate se conocieron las imágenes de la situación, dado que la transmisión en vivo fue interrumpida en medio de la pelea. La producción de Gran Hermano decidió que haya una triple sanción para los dos implicados.

Ellos dos y el resto del grupo estaban en la sala cuando el Paisa le dijo “Cuidado, hay un soldado caído”. Furia se acercó, le respondió “mucha suerte” y lo tocó tres veces en la cara. Ese fue el gesto que el joven tomó para acusarla de haberlo agredido.

Así, salió corriendo detrás de la participante y comenzó a gritarle: “¿Qué flasheas? ¿Qué me pegas así? Fantasma de mierda. ¿Por qué pegas así?”. Mientras sus compañeros se atravesaron para mantenerlo a distancia, Furia contestó: “¿Qué me decías mala leche? ¿Fantasma? ¿Qué te pegué? Fue un cachetazo nomás, no te pegué. Me tengo que bancar que me diga mala leche. ¿Tanto va a agrandar?”.

Gran Hermano convocó a los dos involucrados al confesionario para escuchar sus versiones de lo ocurrido. El Paisa sostuvo: “Cuando fui al baño, Juliana vino y me pegó dos cachetadas, una despacito y la otra fuerte. Después fue mi chispoteada de cabeza así de querer, agarré todo mal”.

Furia, por su parte, aseguró: “Pasé por al lado y dijo ‘Soldado caído’ y no sé qué. Me lavé las manos, me pasé agua en el pelo, me acerco y le dijo ‘Bueno, vamos a ver si vos vas a poder aguantar’. Se escucha todo y le hago con la mano en la cabeza como un cachetazo en la cara pero fue un mini cachetazo, no fue una piña y él saltó como que le pegué, un re disturbio. Vino el otro papá de acá, Licha, y me dijo ‘por qué le pegas a un nene’”.

Triple sanción

Finalmente, en la gala de este martes se conoció cuál fue la triple sanción que les impuso a ambos Gran Hermano. Santiago del Moro comunicó que tanto Furia como el Paisa fueran directo a la placa de nominados para este miércoles de nominación.

A su vez, ninguno de los dos podrá votar esta noche. Por último, ni Williams ni Juliana podrán ser elegidos para ser salvados por el líder de la semana.