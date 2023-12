El emotivo discurso de Jey Mammón en su vuelta al teatro en Carlos Paz: "Ahora entendí cuál..."

Jey Mammón se volvió a subir a los escenarios. Tras la causa que tuvo ante Lucas Benvenutto, que lo acusó de haberlo abusado sexualmente cuando el joven tenía 14 años, el ex conductor de "La Peña de Morfi", presentó en Teatro Zorba de Villa Carlos Paz, un nuevo espectáculo.

En medio del unipersonal, que fue presenciado a sala casi repleta, Jey dio un discurso hacia el público que lo aplaudía: "Ahora entendí cuál es mi público y que me debo a mi público".

En esta misma línea agregó: "A ustedes les agradezco de corazón...me costó un huevo arrancar".

Con un tono serio y casi al borde del llanto, el conductor de radio siguió agradeciendo a su gente: "Estoy muy feliz y gracias por tanto amor".

Para su regreso, eligió una sala pequeña y no evitó el tema que lo mantuvo lejos de su público. “¿Viste cuando vas al gimnasio y te empiezan a doler músculos que no sabías que ni existían? Cuando te cancelan te duelen partes del alma que no sabías que tenías. Te morís pero estás vivo”, aseguró.