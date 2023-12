Un corte de luz en el oeste de La Plata generó malestar en los vecinos

En el centro de La Plata creció el malestar y la bronca contra Edelap por la interrupción prolongada del servicio. La zona en cuestión, es el cuadrante de la Avenida 7 a la calle 9 y entre las calles 47 a 48, donde se realizaron obras programadas que se extendieron del plazo anunciado.

Desde la empresa prestadora del servicio, señalaron: "Estamos trabajando en la zona en el marco de nuestro plan de obras y mantenimiento de las redes eléctricas. El servicio podría verse interrumpido momentáneamente por la seguridad de nuestro equipo y de la comunidad".

Sin embargo, algunos lectores se comunicaron con el WhatsApp de Diario EL DIA ( +5492214779896 ) y afirmaron que el corte se prolongó al tiempo expresado por la empresa a través de su página web. "Pasadas las seis de la tarde seguimos sin luz desde hace más de diez horas y no hay respuestas", indicó una vecina. Por otro lado, señalaron: "Está todo el edificio sin luz, hay gente grande que tiene movilidad reducida no puede bajar por los ascensores y está encerrada en su departamento sin poder salir".

También, en la zona de Abasto, Lisandro Olmos y Etcheverry, los vecinos reclamaron por un corte que no estaba programado y se prolongó por varias horas. "En la zona de 45 y 220 estamos sin luz desde las cinco de la tarde y no tuvimos respuesta de Edelap", reclamó un vecino.

Desde la zona de El Peligro, una vecina señaló: "Desde las cuatro de la tarde no tenemos luz y tampoco agua. No hay respuestas, nos quedamos sin batería y las cosas de la heladera corren riesgo. En la oscuridad es tierra de nadie, no se ve nada".