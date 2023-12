La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda de este domingo, tendrá la continuación de los cuartos de final de La Liga, que ya tiene a Platense y a Godoy Cruz como semifinalistas. En esta jornada jugará River ante Belgrano y Racing hará lo propio ante Rosario Central. Por su parte, en la serie A de Italia, el Napoli se enfrentará al Inter en un duelo que parece ser apasionante. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

COPA DE LA LIGA

18:30 River Plate vs. Belgrano ESPN Premium/TNT SPORTS

21:30 Racing Club vs Rosario Central ESPN Premium/TNT SPORTS

SERIE A

08:30 Lecce vs Bologna ESPN 3/STAR +

11:00 Fiorentina vs Salernitana STAR +

11:00 Udinese vs Hellas Verona STAR +

14:00 Sassuolo vs Roma STAR +

16:45 Napoli vs Inter ESPN 2/STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

09:00 Le Havre vs PSG ESPN/STAR +

11:00 Brest vs Clermont

11:00 Mónaco vs Montpellier STAR +

11:00 Toulouse vs Lorient

13:05 Lille vs Metz

16:45 Marsella vs Rennes STAR +

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Mallorca vs Alavés ESPN Extra (116)/STAR +

12:15 Almería vs Betis ESPN 2/STAR +

14:30 Sevilla vs Villarreal ESPN 2/STAR +

17:00 Barcelona vs Atlético Madrid DSPORTS / 1610

PREMIER LEAGUE

11:00 Bournemouth vs Aston Villa ESPN/STAR +

11:00 Chelsea vs Brighton And Hove STAR +

11:00 Liverpool vs Fulham STAR +

11:00 West Ham vs Crystal Palace STAR +

13:30 Manchester City vs Tottenham ESPN/STAR +

BUNDESLIGA

11:30 Mainz 05 vs Friburgo ESPN 3/STAR +

13:30 B. Leverkusen vs B. Dortmund ESPN 3/STAR +

15:30 Augsburgo vs Frankfurt STAR +

FA CUP

10:30 Eastleigh vs. Reading STAR +

11:00 Aldershot Town vs. Stockport County STAR +

11:00 Cheseterfield vs. Leyton Orient STAR +

12:45 Wrexham vs. Yeovil Town STAR +

NFL (FÚTBOL AMERICANO)

15:00 Detroit Lions vs. New Orleans Saints FOX SPORTS 3

15:00 Denver Broncos vs. Houston Texas FOX SPORTS 2

18:00 San Fracisco 49ers vs. Philadelphia Eagles FOX SPORTS 3

18:00 Carolina Panthers vs. Tampa Bay Buccaneers FOX SPORTS 2

22:00 Green Bay Packers vs. Kansas City Chiefs ESPN 2/STAR +

BRASILEIRAO

16:00 America MG vs Bahia STAR +

16:00 Flamengo vs Cuiabá STAR +

16:00 Palmeiras vs Fluminense ESPN 3/STAR +

18:30 Paranaense vs Santos FOX SPORTS/STAR +

18:30 Botafogo vs Cruzeiro ESPN 3/STAR +

18:30 Fortaleza vs Goiás STAR +

18:30 Gremio vs Vasco da Gama STAR +

18:30 Bragantino vs Coritiba STAR +

LIGA NACIONAL

20:00 Racing vs. Quilmes de Mar del Plata BASQUET PASS TV

21:00 Comunicaciones vs. Ferro BASQUET PASS TV

CARBURANDO

08:00 Carburando - Categorías TYC SPORTS

09:00 Carburando - Turismo Pista TYC SPORTS

EREDIVISIE

08:15 Feyenoord vs PSV DGO/ESPN 2/STAR +

10:20 NEC vs. Ajax STAR +

SCOTTISH PREMIERSHIP (LIGA DE ESCOCIA)

09:00 St. Johnstone vs Celtic FOX SPORTS

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

10:00 FC Andorra vs. Huesca STAR +

14:30 Racing Ferrol vs. Albacete STAR +

MUNDIAL JUNIOR FEMENINO DE HOCKEY

10:00 Inglaterra vs. Japón STAR +

12:00 Nueva Zelanda vs. Estados Unidos STAR +

17:00 España vs. Corea del Sur STAR +

19:00 Argentina vs. Zimbawe STAR +

PREMIERSHIP INGLESA

11:55 Leicester Tigers vs. Newcastle Falcons STAR +

SERIE B

12:15 Brescia vs Sampdoria DSPORTS+ / 1613

LIGA ACB

08:30 Real Madrid vs. Rio Broegan FOX SPORTS 2

13:00 Barcelona vs Granada FOX SPORTS 2

ARGENTINA OPEN

13:30 WTA TYC SPORTS

BEISBOL LVBP

13:30 Leones vs Águilas DSPORTS / 1618

PRO LEAGUE (LIGA DE BÉLGICA)

14:30 Brujas vs. Stardard Leija FOX SPORTS

MUNDIAL DE HANDBALL FEMENINO

16:30 Chile vs Dinamarca DSPORTS 2 / 1612

TOP 14 DE FRANCIA

17:00 Paris vs. Toulouse STAR +

LIGA SUDAMERICANA DE CLUBES

18:40 Tercer Puesto DSPORTS 2 / 1612

21:40 Final DSPORTS 2 / 1612

TORNEO FEDERAL A

20:00 Douglas Haig VS Gimnasia y Tiro (Salta) DSPORTS+ / 1613