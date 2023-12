Milei ganó tiempo para el DNU y apuesta todo al enero legislativo

Javier Milei ganó ayer un poco de tiempo. El kirchnerismo, a través del gobernador riojano Ricardo Quintela, presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia contra el mega Decreto de Necesidad y Urgencia desregulador del Presidente. El máximo Tribunal avisó que decidirá si lo trata recién en febrero, luego de la feria judicial. Mientras tanto, y desde ayer, el decreto está vigente. O sea, Milei puede avanzar con las reformas que propone esa norma, que en juzgados inferiores ya acumula una treintena de pedidos de suspensión.

Con las manos liberadas durante el primer mes del 2024, Milei necesita que el enero político se concentre en el Congreso, donde deberá tratarse la Ley Ómnibus de 664 artículos que es el instrumento reformista complementario al DNU. Con una gran diferencia entre ambos: por definición, la ley busca la aprobación de la política a los grandes cambios pensados por el jefe de Estado; el decreto choca en muchos aspectos con la Constitución Nacional y ahí radica su cuestionamiento judicial. Hoy el Gobierno no tiene los números para sacar la ley.

Novato como es en la política, Milei entendió sin embargo el hiper presidencialismo de este país. Asumió el rol de jefe. Y en cierta manera sorprendió a la oposición (se cuenta aquí al peronismo y a sectores de lo que antes se conocía como Juntos por el Cambio) jugando dos cartas muy fuertes para, según él, hacer lo que la ciudadanía le pidió que haga al votarlo mayoritariamente en el balotaje: dar vuelta a la Argentina.

JUEGO DE PRESIONES

Milei parece apostar a un juego de presiones que, en caso de que se frene su ley fundacional y el DNU polémico, podría traducirse de esta manera muy coloquial: “Yo sé cómo solucionar los problemas de Argentina pero la casta no me deja porque toco sus intereses”.

Milei avisó que pretende que la Ley Ómnibus salga antes de fin de enero

Así, los opositores todavía no han decidido del todo cómo pararse frente al personaje Milei. Lo dicho: es claro que en el Congreso los bloques mayoritarios de la oposición tienen grandes reparos respecto al mamotreto de la Ley Ómnibus, que abarca infinidad de temas. Pero el Presidente fue astuto: no incluyó en ella el proyecto que vuelve atrás el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, que es la forma en que las provincias podrían recibir más financiamiento genuino. Pero sí lo puso en el temario de convocatoria a extraordinarias.

Milei guarda esa carta para negociar con los gobernadores el apoyo legislativo a la Ley Ómnibus. Ganancias es un impuesto que se coparticipa con los distritos sub-nacionales. Los mandatarios quieren volver a beneficiarse con su parte de esos fondos pero preferirían, sobre todo los peronistas, no tener que pagar el costo político de apoyar una medida que será mal vista por las clases medias y ciertos sectores obreros que se habían beneficiado con la suba del mínimo no imponible. Por eso pidieron que, en vez de volver a gravar el salario, se reparta el impuesto al cheque con las provincias. Milei los sacó carpiendo.

Se aclara: son los mismos mandatarios del PJ que aceptaron el guadañazo en septiembre pasado, en plena campaña, cuando a instancias del entonces candidato presidencial Sergio Massa el Congreso eliminó ese tributo para teóricamente favorecer las chances del ex ministro en las urnas.

EL CAMBIO DEL PRESIDENTE

Lo insólito es que Milei votó a favor de modificar Ganancias y ahora, ya en el poder, quiere re-implementar la lógica anterior del impuesto. Esa tremenda contradicción con sí mismo no parece importarle y ese es un dato que desconcierta a la política tradicional. Aún desde su debilidad política de origen, con bloques legislativos propios casi testimoniales, el Presidente asoma dispuesto a utilizar al máximo el poder que le otorga el romance inicial con el electorado luego de su consagración.

Esa luna de miel podría ser, sin embargo, más efímera de lo habitual. Una encuesta reciente de la consultora Zuban, Córdoba y Asociados arrojó que el 54,3 % de los consultados estima que el país va en “la dirección incorrecta” desde que asumió Milei. El 43,5% opina que va “en la dirección correcta”. El Presidente asumió hace sólo 20 días. Estos números hablarían de una pérdida de aprobación acelerada y eso que aún la ciudadanía no sintió realmente los alcances del ajuste.

Pero Milei, con la idea de que le fue conferido una suerte de destino inevitable, no baja la apuesta. Y avisó que pretende que la Ley Ómnibus salga antes de fin de enero. No se descarta, incluso, que se extiendan las sesiones extraordinarias a todo febrero, algo realizable con un decreto común.

La negociación legislativa será inevitable. El oficialismo podría ceder en que se traten sólo los capítulos que para el Presidente son más importantes o inmediatamente necesarios, como lo relacionado a lo fiscal e impositivo para apurar la baja del déficit, dicen en La Libertad Avanza. Es que a Milei, además, lo corre la inflación, que es y será alta por la liberación de controles de precios y el sinceramiento de los mismos. Sabe Milei que eso lo pondrá en conflicto con sus votantes, incluso los del 30% de la primera vuelta. El núcleo duro, digamos. El que hoy está dentro del 43,5% del sondeo antes mencionado.