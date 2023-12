Jesús Braceras, director de “Muchachos”: “La película habla de nosotros como argentinos”

El jueves, llegarán a los cines dos películas sobre la gesta de la selección argentina de fútbol en el Mundial de Qatar 2022. La oficial, “Elijo creer”, con narración de Ricardo Darín, es un repaso del torneo en la voz de los jugadores. “Muchachos”, la otra, con textos de Hernán Casciari, el relato de Guillermo Francella y la dirección de Jesús Braceras (“Monzón”, “Barrabrava”), elige otro enfoque: allí aparecen los hinchas, con toda su pasión, desaforada y argentinísima.

“Tenés la mejor historia que se te pueda llegar a ocurrir. Si te ponés a escribirla, uno diría: ‘Saquemosle un poquito, es demasiado, se notan demasiado los hilos del guionista’. Entonces, ¿cómo contarla?”, explica Braceras la decisión de sumar la voz, y los videos, de los hinchas a su versión de los hechos.

“¿Cómo hacer que el espectador vuelva a sentir lo mismo?”, sigue el director, en diálogo con EL DIA. “Nos dimos cuenta que la mejor manera era construir una experiencia para que el público volviera a vivir el Mundial a través de los protagonistas. Y en este Mundial, los protagonistas eran los jugadores, era Scaloni, pero también era la gente: mucho de lo que sucedió en el Mundial, muchos de los recuerdos que tenemos del Mundial, sucedieron entre los partidos, en las redes, con personajes que se viralizaron, situaciones, Canelo, la Abuela, el Tini-gate”.

El lío alrededor de la presencia de Tini Stoessel le genera risas al realizador. Recuerda cómo Tini pasó de ser “una presencia desafortunada” a ser un amuleto, y cómo su presencia en los partidos pasó a ser cuestión de Estado. Pero él no estuvo exento: “En la final no estuvo y yo me cagué hasta las patas”, comenta.

“Todo eso habla de nosotros, como argentinos. De la argentinidad. Entonces, para ser fiel a lo que pasó, había que reflejar esos momentos, había que contarlo desde todos los puntos de vista, contar el fenómeno, contar qué fue lo que pasó para que 5 millones de personas salieran a la calle”, sigue Braceras.

Por eso la película lleva el nombre del hit del Mundial, canción que hermana a los hinchas, que la entonaron, y a los jugadores, a quienes iba dedicada. De la misma manera se encadena la acción en “Muchachos”, con imágenes deportivas entremezcladas con las insólitas reacciones de los hinchas argentinos en el estadio, en sus casas: “Plano y contraplano, acción y reacción, como en las películas de boxeo, donde vuela una piña y se enfoca la reacción del público”, cuenta Braceras.

La película fue realizada gracias al material que enviaron los propios hinchas, tras una convocatoria realizada desde Orsai y la productora Pampa Films. Casi tres mil videos, algunos de unos pocos minutos, otros partidos enteros, diseccionados por un equipo de montajistas conformado por Inti Nieto, Luz López Mañe y Santiago Parysow.

“Uno se puede imaginar cómo lo vivió la gente… pero cuando te llega el material es increíble”, se ríe Braceras: “Muchachos” muestra, entre otras locuras, celulares que caen de terrazas, paredes que se rompen, gente que se desmaya. Se suman al relato deportivo, a lo ocurrido en la cancha, a partir de las imágenes de altísima definición de las cámaras de FIFA, muchas de las cuales no se ven en la transmisión. Allí aparece, entre imágenes en altísimo detalle, un Griezmann muy nervioso antes de la final, “y Messi saliendo a jugar la final como si fuera un picado con los amigos”. No entró, cuenta Braceras, la arenga en el entretiempo de Mbappe, mientras Argentina arrasaba a Francia. “Ahí te das cuenta lo grande que es el tipo: salió y nos metió cuatro goles. Ahí te das cuenta que es un distinto, es un monstruo, una máquina. El villano perfecto, el antagonista perfecto para nuestro héroe”.

Jesús Braceras

director de “Muchachos”

- ¿Es un retrato de la argentinidad a través de un hecho deportivo?

- Es algo que se fue dando solo, a través de las reacciones, pero sí: es argentinidad, por donde lo mires. Es un fiel reflejo de nosotros, que como dice Casciari parece que necesitamos sufrir para valorar las cosas. No fue una búsqueda, pero cuando ves la película, se respira la argentinidad, en las casas, en la manera de vincularnos. La película te mete dentro de las casas de las personas, entender cómo vivimos, cómo somos. Y la película te muestra gente a lo largo y ancho del país, de todas clases sociales, muestra esa diversidad que hay en Argentina.

- Es una película que no se podría haber hecho en otro momento, se puede hacer gracias a que la gente tiene celulares, tiene 4 cámaras para filmar por casa. Nosotros somos de otra generación, uno insulta al que filma un penal, por ejemplo, ¿cómo te impactan esas imágenes de gente que, en momentos clave, se está filmando?

- Es algo que me sorprende. No tanto del que hace de eso un trabajo, del youtuber, del tiktoker, porque ese es su laburo. Me sorprende la gente, la familia común, que pone el celular y se graba, tres, cuatro horas, en la intimidad, en calzones, sin drama… No lo entiendo, con qué objetivo lo graban… Hay un personaje al que se le corta la luz y va buscando dónde verlo en el barrio, y nunca se deja de grabar. Yo soy de otra generación, no lo entiendo… pero me divierte muchísimo.

- Y como director de cine, ¿cómo fue trabajar con la pantalla vertical del celular?

- Para mí, esta historia había que contarla así, la estética era esa. Estamos acostumbrados a eso, y la película es un poco tiktokera, un poco ecléctica. Cada película tiene su manera de ser contada: esta película es así, diversa, los personajes son diversos, entonces el formato tenía que ser eso. Si hubiera tenido que contar la película solo con el material de FIFA, me vuelvo loco, es un material hermoso, pero esa es otra película.