“¿Los dientes los querés adentro o afuera?”: el ataque de ira de Eliana Guercio

Sergio “Chiquito” Romero volvió al país a jugar en Boca y con él regreso Eliana Guercio y sus escándalos. La pareja lleva una década juntos, tienen cuatro hijos, pero ella no se confía y le sigue marcando la cancha de cerca. De hecho, en el ciclo radial que comparte con Santiago del Moro, Eliana recordó uno de sus estallidos, cuando una mujer coqueteó con el arquero.

“Fuimos a una oficina de celulares en Holanda para dar de baja unos números telefónicos y había una chica que no paraba de mirarlo mientras se tocaba el pelo. Yo estaba embarazada y me puse intensa. Entonces, él se dio cuenta y me abrazó, como diciendo ‘Yo estoy con ella’”, contó Eliana. La indignación se le notaba todavía en la voz.

Eliana contó que a la coqueta nada le importó: “Seguía. En un momento, le dijo ‘Romero, te extrañamos mucho en el AZ Alkmaar”, rememoró la panelista. Y entonces, el exabrupto: Eliana se abalanzó contra su escritorio y le preguntó: “¿Vos los dientes los querés adentro o afuera de la boca?”.

“Todo el local miraba y yo estaba a los gritos”, cerró Guercio, quien admitió que las personas que estaban en la tienda corrieron hacia allí intentando calmarla.

Eliana ya ha armado algunos líos desde su regreso a Argentina. Incluso tuvo un reciente cruce con Andrés Nara, padre de Wanda, luego de que se conociera el problema de salud de ella, en “Polémica en el bar”. Allí, incluso, se la vio visiblemente emocionada por la enfermedad de la botirreina. “Algunos inhumanos dudaron de mi llanto, pero hoy un periodista dijo ‘tampoco es Norma Aleandro para hacer esa actuación’”, se rió Eliana en “Polémica en el bar”, y contó que cuando se enteró del tema y vio a Andrés frente a ella en el programa, “estaba desencajada la realidad de lo que estaba viendo, con lo que estaba viviendo”.