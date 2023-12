Cristina Pérez no aseguró su continuidad en Telefe: explicó los motivos y sus dudas

Cristina Pérez confesó su futuro laboral en Telefé Noticias, lugar donde es la cara desde hace 21 años. Así, la conductora y periodista que está en pareja con Luis Petri, recientemente nombrado ministro de Defensa, señaló que la carrera política de su pareja podría interferir en su trabajo.

“Aún no lo sé. Tengo que hablar con el canal. Como vine pensando en eso todo el año, me entregué al universo. Lo que pase va a estar bien”, reveló Pérez; y agregó: “Si no puedo seguir en el noticiero por este camino que inicia Luis, que le pido a Dios que lo bendiga, que nos bendiga a todos, voy a abrazar esas cosas que siempre postergué”, confesó Cristina Pérez.

En este contexto y para finalizar, en plena promoción de su libro Tiempo de renacer, la conductora se definió: “Además de ser escritora, soy actriz. Me gustan los temas culturales. Me gustan las historias de vida. Tengo mil cosas para proyectar, pero hay que ir paso por paso”, cerró la periodista.