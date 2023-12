Gustavo Sofovich confesó por qué no continuará Marcela Tinayre en Polémica en el Bar

Ahora, aseguran que, la relación entre ellos se fue desgastando y que ya no podían convivir ni siquiera en las grabaciones de los programas. Así, Gustavo Sofovich confesó:“Fue una excelente idea que el programa haya sido conducido por una mujer como Marcela Tinayre, porque cumplía 60 años el programa y se merecía un cambio. Pero para el próximo año quiero volver al espíritu de “Polémica en el bar”, al del creador, es decir, mi padre. Tengo claro que muchas veces se lo ha tildado de machista al programa pero se fue transformando y hoy puede tener varias miradas y voces tanto femeninas como masculinas,, pero ya no me hacía más feliz trabajar con Marcela y no me arrepiento de que ella haya estado al frente del programa en un aniversario tan importante. Hoy quiero volver al programa con la esencia que creó mi papá”, confesó Sofovich.

En este sentido, Gustavo afirmó que aun no lo tiene definido pero se arriesga a pronunciar algunos nombres: “Son varios... me gustaría como conductores a Jey Mammón, esa es una posibilidad. También me gustaría que vuelva Mariano Iúdica, pero aun no tenemos definido quién será el que ocupe la silla principal y respecto del panel va a cambiar seguramente. No me gustaría perder a Claudio Rico, a Álvaro Navia para que vuelva. Sueño con tener a Coco Silly en la mesa otra vez. Me gustaría volver a las bases”, afirmó.

Por último, cabe recordar que este año cuando comenzó el programa, Sofovich se había mostrado muy entusiasmado con volver a presentar en la televisión este proyecto. “Es un sueño hecho realidad. Cuando cumplimos los 55 años en la televisión, empecé a soñar lo que serían 60. Pero más allá del sueño, es la historia de mi familia que empieza en una pantalla en blanco y negro. Esta es la historia de Gerardo y Hugo, y mi historia que laburé de esto toda la vida. Es muy fuerte y muy difícil de que alguien pueda entender este éxito. Cuando yo nací, esto ya existía”, contó un emocionado Gustavo al reconocer que cuando el programa salió al aire él todavía no había nacido. “Hoy tengo 56 años, pero el programa tiene cuatro años más que yo”, señaló Sofovich emocionado.