Jey Mammón confesó todo sobre su cancelación

Luego de meses de ostracismo tras la denuncia por abuso sexual que le inició Lucas Benvenuto, Jey Mammón decidió que era tiempo de volver a trabajar. Así, el artista se presentará durante la temporada de verano en Carlos Paz con la obra Enseguida vuelvo. Su debut se dará el próximo 26 de diciembre en el teatro Zorba: "Estoy bien, muy contento, feliz. Voy a hacer mis personajes, voy con mi música. Voy a llevar el piano y voy a contar lo que fueron un poco estos meses para mí. Voy a contar cómo viví yo todos estos meses de cancelación, si se quiere", señaló Mammón, al tiempo que agregó: "Hay un poco de eso. Es la resiliencia de entender que uno puede atravesar los mejores momentos dentro de los peores momentos. Y bueno, aprender a ver qué se hace, viste que en la crisis también está la oportunidad. Yo pienso en qué se aprende de todo esto. Yo, honestamente, me siento disfrutando, aprendiendo y conociéndome a mí mismo y conociendo también a los demás. Así que creo que es un muy buen momento", sumó.

Justamente, en medio de esta crisis en cuestión que transita Mammón, se animó a destacar: "El medio es virtual y a mí me encanta el medio, siempre me encantó y siempre me va a encantar. Coincido en que hubo una cancelación mediática pero que no fue cien por ciento mediática. En todo caso, si se quiere, yo pude haber sido cancelado por el canal en el que yo estaba trabajando", aseguró.

Finalmente, y siempre respecto a su cuadro de situación, confesó: "Si yo me muero hoy, probablemente, el informe sobre mi muerte no salga en todos los canales. Va a salir en todos los canales menos en uno. Yo lo he hablado con un directivo de Telefe y no me lo negó. Así que la cancelación mediática hoy no existe, yo estoy saliendo ahora en El Trece. Tampoco existe cancelación por parte de la gente", reveló sin muchas vueltas.