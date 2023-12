Odio, abuso y desinterés: Franco Torchia y el drama de su vida en Ensenada

“Creo que mi madre también abusó de mí” le contó Franco Torchia a Sebastián Soldano en el marco de su ciclo “A solas” (Infobae), una entrevista en la que el periodista, conductor y locutor reveló dramáticos hechos de su pasado familiar en Ensenada.

En la nota, el actual panelista de “El diario de mañana” (América) habló de una infancia y adolescencia en las que hubo “odio”, “abuso” y “desinterés” de parte de sus padres, entre otras personas con las que creció, como un vecino, quien, según contó, abusó de él cuando apenas era un niño.

“He vivido mal durante 30 años”, manifestó Torchia de 47 años y casado desde hace 10 con el filósofo Tomás Balmaceda. Aunque ahora dice estar viviendo una vida feliz, gracias al amor incondicional de su hija Teresa (15) y al de su marido, tuvo que trabajar mucho para sanar las heridas de una “áspera y triste infancia, marcada por las violencias más variadas y en una casa en la que nadie, jamás, pudo ser feliz”.

El periodista contó que tuvo la vida que pudo.”La vida que me salió. Aún, y tal vez peor, a sabiendas de que había otra. Otra que imaginaba, con la que fantaseaba y a la que pude conocer, recién, a partir del nacimiento de mi hija” un hecho que fue, para él, otro nacimiento, en tanto sintió que él mismo volvía a nacer.

Antes de “abrir el placard”, Franco vivió, como dijo, una vida de “abandono, disgusto y extrema soledad”. De hecho, contó que cuando su padre, también llamado Franco Torchia, supo que era homosexual, se “desinteresó” de todo lo que tenía que ver con él “al advertirme maricón” y “soltó amarras conmigo”.

“Creo haber sido muy pequeño cuando, a raíz de mi mariconería, papá advirtió que como varón yo sería una suerte de desertor. El derribador serial y automático de todas sus expectativas”, contó sobre su padre, ahora, de 85 años.

En la entrevista contó además que con una compañera del secundario, con la que sabía que siempre supo que no iba a vivir, se convirtió en padre, un título que construyó sin tomar nada de lo heredado, de lo aprendido por haber sido hijo de los suyos. Porque lo heredado todavía le duele de solo recordarlo.

“A raíz de mi mariconería, papá advirtió que como varón yo sería una suerte de desertor”

De su madre, María Cristina, relató “que nos detestaba tanto hasta el punto de buscar aniquilarnos o quitarnos de plano” y que “nada me dejaba exento de una agresión de mamá. Su odio también solía caer sobre nosotros por carácter transitivo”.

Franco, que creció a la par de su hermana Gabriela, una maestra jardinera con la que tiene poco vínculo, siguió apuntando contra su madre, de 83 años, criada como en las viejas épocas, a raya por un severo militar: “Mi madre ejercía violencia física, creyendo en los golpes como método educativo e incluso como un deber de ella misma”.

Tras recordar que comenzó a trabajar como administrativo en el Círculo Italiano de La Plata, y de revelar diferentes situaciones de bullying que sufrió cuando era alumno del Don Bosco, el ex conductor del inolvidable “Cupido” contó que intentó estudiar Derecho para “tranquilizar las demandas de mi madre” y que después trabajó en librería Rayuela, en La Plata, en cuyas veredas le contó a su padre que iba a dejar la Facultad.

Torchia relató las duras vivencias con su familia durante su infancia en Ensenada

“Ese día sí me entendió. Ese día sí me sentí muy amado por él. Yo quebraba así un historial de exámenes permanentes de cara a su aprobación. Y me dijo: ‘Bueno, después de todo esto se trata de intentar ser feliz’. Y entramos juntos en una especie de nueva dimensión”, recordó Franco hijo lamentando que hubiera pasado tanto tiempo.

“Pero, claro, teniendo en cuenta que hasta ahí, y por su súper ausencia durante mi infancia y mi adolescencia, yo me había educado solo… Y, nada es así de fácil. Apareció ya a una edad ‘cómoda’, o sea, en la que podría haber sido más amigo que padre. Recién hoy, teniendo una hija, puedo entender que le haya costado ese rol o que, tan solo, no sintiera ganas de asumir tamaña función”, manifestó.

Hoy, al frente desde hace 11 años del ciclo “No se puede vivir del amor” (La Once Diez), Franco hijo dio vuelta la página de su pasado.

“Porque hace tiempo decidí que mi vida ya no estará tomada por infortunios del pasado (...) El duelo ya está hecho y hoy no creo tener algo de qué hablar con ellos. Sólo nos comunicamos esporádicamente por cuestiones, te diría, operativas o de logística, pero jamás emocionales”, aseguró.

Licenciado en Letras, autor de 3 libros “El libro de Cupido” (2014), “Orgullo y barullo” (2019) y “Te arrancan la cabeza” (2022)– y adaptador teatral, Franco Torchia se admite hoy, después de tanto, una persona feliz: “Yo logré sanar y aprender a estar cerca de la que gente que amo”.

Franco Torchia / Facebook