En su casamiento, Nicole Neumann y Manuel Urcera confirmaron que esperan su primer hijo

Tras circular hace varios días el rumor del embarazo , Nicole Neumann y Manu Urcera confirmaron la noticia durante su festejo de casamiento. La exitosa modelo y el piloto revelaron que esperan su primer hijo juntos durante la ceremonia que se llevó a cabo en Exaltación de la Cruz.

Ante los rumores surgidos, Nicole salió a responder: "Cuando esté y yo quiera y considere apropiado lo contaré”. En esta misma línea, sumó: "No me parece algo que corresponda que nadie dé por sentado y lo ‘informe’ si no soy yo. En tal caso, es algo mega personal y delicado y no corresponde para nada”.

Neumann es madre de Indiana, Sienna y Allegra, fruto de su relación con Fabián Cubero. En el último tiempo, con su flamante marido habían revelado las ganas de formar una propia familia. El sacerdote que encabezó la ceremonia de esta jornada, aseveró con complicidad: "Todos ustedes hoy armaron el pesebre, ellos también". De esta forma, las tres chicas esperarán un nuevo hermano o hermana que se sumará a Luca, el hijo de Fabián Cubero con Mica Viciconte.

Asimismo, Nicole Neumann, tras ser consultada sobre su embarazo hace algunas jornadas había revelado: "Qué se yo, no es un plan inmediato, pero ojalá que sigamos, y calculo que él, más que nada, tendrá la necesidad en algún momento. Proyectamos y hablamos un montón, por supuesto que sí, pero estamos viviendo el momento y disfrutando lo que tenemos hoy”.