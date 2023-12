Macri busca contener las marchas piqueteras

Jorge Macri anticipó que viene trabajando junto a la futura ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en un protocolo para evitar el corte de calles en Capital Federal. Y en ese sentido adelantó que las manifestaciones sólo podrán hacerse arriba de la vereda.

“Ya lo estamos haciendo con Patricia, hablando con Milei, para hacer lo que hacíamos antes: evitar la entrada tan masiva, por ejemplo que no te lleguen desde el sur, por el puente Pueyrredón; empezar a impedir la entrada en las estaciones de tren, porque después terminan todos acá en Constitución y te caminan hasta el Ministerio de Desarrollo Social, porque todo eso tiene incumplimientos anteriores. Entonces, empezás a dividir esa cantidad de movilización y cuando llega acá, evitás que se corte”.

Cuando fue consultado sobre en qué lugar van a poder protestar las organizaciones sociales, siendo que el hecho de manifestarse está amparado en la Constitución nacional, Jorge Macri fue contundente: “Arriba de la vereda, simple. En un lugar donde no impiden otros derechos. En las plazoletas centrales. En la Plaza de Mayo, arriba de las veredas, y no me rompen ni me dañan nada. Hemos naturalizado el hecho de que manifestar es romper algo, o la paciencia de otro, o el derecho de otro, o un bien que es público”.

Si bien dijo que “no va a ser de un día para el otro, tiene que haber una decisión firme de tratar de ordenarlo”.